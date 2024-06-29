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Cesedini 9. günde sualtı arama robotu buldu

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#Van#Van Sahil Güvenlik Komutanlığı#ROV
Cesedini 9. günde sualtı arama robotu buldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

Van’da 20 Haziran’da saat 16.00 sıralarında serinlemek için arkadaşlarıyla Van Gölü’ne giren Ahmet Hilmi Hanalp (21), akıntıya kapılıp kayboldu.

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Hanalp’ın bulunması için Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile dalgıçlar göl ve çevresinde arama çalışması yürüttü. Yaklaşık 40 kişilik ekiple 9 gündür yürütülen çalışmalarda Hanalp’ın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Uzaktan Kumandalı Sualtı Arama robotu ‘ROV’ ile Ahmet Hilmi Hanalp’ın cansız bedeni, gölün Kampüs Sahili’ne uzanan kesiminin 500 metre açığında, 22 metre derinlikte tespit edildi. Hanalp’ın cenazesi, ekipler tarafından ‘ROV’ cihazı ile çıkarılıp, otopsi işlemleri için YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi morguna götürüldü.

 

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#Van#Van Sahil Güvenlik Komutanlığı#ROV

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