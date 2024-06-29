Cesedini 9. günde sualtı arama robotu buldu

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Hanalp’ın bulunması için Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile dalgıçlar göl ve çevresinde arama çalışması yürüttü. Yaklaşık 40 kişilik ekiple 9 gündür yürütülen çalışmalarda Hanalp’ın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Uzaktan Kumandalı Sualtı Arama robotu ‘ROV’ ile Ahmet Hilmi Hanalp’ın cansız bedeni, gölün Kampüs Sahili’ne uzanan kesiminin 500 metre açığında, 22 metre derinlikte tespit edildi. Hanalp’ın cenazesi, ekipler tarafından ‘ROV’ cihazı ile çıkarılıp, otopsi işlemleri için YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi morguna götürüldü.