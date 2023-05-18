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Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış

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#Ereğli Devlet Hastanesi#Alaplı#Adli Tıp Kurumu
Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 02:59

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 3 gün önce evinde ölü bulunan kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olay öncesi beraber olduğu gencin cesetle birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

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Olay, 14 Mayıs gecesi saat 12.00 sularında Alaplı Konak İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Filiz K.’dan (53) haber alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler de kadına ulaşamayınca Cumhuriyet Savcısının izniyle, iş merkezinde kadının ev olarak kullandığı daireye girdi. Yapılan incelemede Filiz K.’nin öldüğü belirlendi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Bu sırada binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Filiz K.’nın asansöre M.C.Y. ile birlikte bindiğini belirledi. Otopside herhangi bir bulguya rastlanılmayınca Filiz K.’nın cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sorguya alınan M.C.Y. ise olaydan önce eve birlikte geldiklerini sabaha kadar alkol aldıklarını ve uyuyakaldıklarını söyledi. Ancak M.C.Y.’nin cesetle birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması üzerine sorgusuna devam edildi.

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ÖLÜM SEBEBİ ADLİ TIPTA KESİNLEŞECEK

Filiz K.’nın uyuduğunu zannettiğini ifade eden M.C.Y., evden ayrıldığını söyledi. M.C.Y.’nin cezai ehliyetinin yeterli olmadığı ve geçen ay ailesi tarafından vasi atandığı öğrenildi. M.C.Y. sorgusundan sonra serbest bırakılırken Filiz K.’nın kesin ölüm sebebi adli tıptan gelecek bulgulara göre netlik kazanacak.

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#Ereğli Devlet Hastanesi#Alaplı#Adli Tıp Kurumu

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