Cesedin pozisyonundan cinayet çözüldü

Haberin Devamı

Konya’nın Selçuklu ilçesi, Buhara Mahallesi’nde ocak ayında, 1 çocuk annesi Kübra Nur D. (20), 15 gündür birlikte yaşadığı Mehmet Küpeli’nin arkadaşları Adem Sükuti (35) ve İbrahim Akhançer (31) ile dışarıdayken tartıştığını ardından eve gelip tüfeği başına dayayarak intihar ettiğini öne sürmüştü.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi.



‘İNTİHAR SÜSÜ VERDİK’



2 gün önce tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D., cinayeti itiraf ederek, “O an evde 4 kişiydik, Adem Sükuti ve Mehmet arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Adem, tüfekle Mehmet’in başına ateş ederek öldürdü. İbrahim Akhançer ile de olaya intihar süsü verdik” dedi. Ekipler, Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer’i, işyerlerine yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Sükuti, Akhançer ve Kübra Nur D., Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.