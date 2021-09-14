Cesaretleriyle isimlerini tarihe kazıdılar

BİR AYDA TOPARLANIP DÜŞMANI ATMIŞTIR

“Sakarya Zaferi’nin kazanıldığı 1921 yılı herhangi bir savaşın değil Anadolu’daki bin yıllık varlığımızın dönüm noktalarından biridir. Temmuz ayında Sakarya’nın doğusuna çekilmek zorunda kalan ordumuz milletimizin var gücüyle donatması ve başına da Meclis’in başkomutan olarak görevlendirdiği Gazi Mustafa Kemal’in geçmesi suretiyle bir ay içinde toparlanıp düşmanı yeniden Sakarya’nın batısına atmıştır. Milli mücadelenin en kritik zamanında kahraman ordumuz adeta düşmana ‘dur’ diyerek istiklalle sonuçlanacak Büyük Taarruz’un müjdesini bu bölgede vermiştir. İstiklal Marşımıza ilham veren kahramanlarımız Polatlı-Haymana hattında verdikleri büyük mücadeleyle isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır.

TIPKI MALAZGİRT GİBİ

Sakarya, bir yıl sonra 30 Ağustos zaferiyle taçlanmış, 9 Eylül’de düşmanın İzmir’den deniz dökülmesiyle nihai amacına ulaşmıştır. Sakarya tıpkı Malazgirt gibi, İstanbul’un fethi gibi tıpkı şanlı tarihimizin önemli yapraklarından biridir. Ankara’da Büyük Millet Meclisi uluslararası alanda milletin asıl temsilcisi olarak kabul edilmeye başladı. Bir tarafta Sevr dayatması diğer tarafta Misak-ı Milli iradesi olan bu çetin mücadele Lozan Anlaşması’yla sonuçlandı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Anadolu’dan sökülüp atılmak istenen Türk milleti dişiyle, tırnağıyla, tüm ruhuyla verdiği milli mücadelesini, kurduğu Cumhuriyet’le yeni başlangıç haline getirdi. Geçtiğimiz dönemde ülkemizin nispi istikrar ve güven ikliminde ne başarılara imza atabileceğini ispat ettik. Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin, ne sosyal mühendislik hesaplarının, ne terör örgütlerinin, ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik. Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023’e endekslendiğimiz hedeflerimiz aslında tıpkı milli mücadelemizin kendisi gibi küresel senaryolara karşı başkaldırıdır. Bazıları 2023 hedeflerimizi sıradan orta uzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki biz Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. Asırlık ihmallerin telafisini gerçekleştirdik. Hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında milletimizin uzunca süredir yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları attık.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara