Cerrahpaşa’ya 40 ameliyathaneli dev kampus

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni’nde özetle şunları söyledi: “Hem yeni tıp fakültemiz hem de çiçeği burnunda hizmet binalarımızın üniversitemize, İstanbul’umuza, öğrenci ve hocalarımıza, hasta ve hasta yakınlarımıza ‘hayırlı uğurlu olsun’ diyorum. Bu yapıların inşasında emeği geçen yüklenici firmalarımıza, işçi, memur ve mühendislerimize, bu eserlerde alın ve fikir teri bulunan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Finansman desteği sağlayan Çevre Bakanlığımıza, TOKİ’mize, Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza aynı şekilde tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Projenin tüm aşamalarını büyük bir titizlikle adım adım takip eden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yönetimini ve hocalarımızın her birini canıgönülden kutluyorum. Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyor, sağlık ordumuzun her bir mensubuna emekleri, hizmetleri, gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

DEPREME DAYANIKLI

Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat’tan sonra ise Marmara Depremi’nin ardından güçlendirilmiş olanlar dâhil buradaki betonarme binaları devre dışı bıraktık. Covid-19 salgınında 45 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlayıp hizmete açtığımız Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kullanımına verdik. Şu anda buradaki depreme dayanıklı yeni binalarımız asli fonksiyonlarını sürdürürken, Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz de Atatürk Havalimanı’nın yanı başındaki acil durum hastanesinde sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Cerrahpaşa’daki eski binalar birbirinden ayrı ve uzak noktalara inşa edilmişti. Hastalar özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımız buradaki yokuşları tırmanmakta güçlük çekiyordu. Röntgen çektirecek hastalar ambulansları kullanmak zorunda kalıyordu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası kampus yerleşkesindeki inşaat alanında incelemelerde bulundu, Rektör Prof. Dr. Prof. Dr. Nuri Aydın’dan bilgi aldı.

ULAŞIMIN MERKEZİNDE

Otopark alanı yok denecek kadar azdı. Yaşanan ulaşım sıkıntılarının önüne geçebilmek için son dönemde önemli yatırımları hayata geçirdik. Bölgeyi tamamen revize ederek sahil yolundan Samatya’ya karayolu bağlantısını sağladık. Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattını yenileyerek hizmete aldık. Diğer taraftan Yenikapı Marmaray İstasyonu ile Cerrahpaşa’yı Halkalı’dan Anadolu yakasına uzanan konforlu ulaşımın merkezi hâline getirdik.

İnşallah buradaki projemizi tamamladığımızda toplam 650 bin metrekare kapalı alana sahip, 150’si yoğun bakım olmak üzere 900 hasta yatağı ve 40 ameliyathanesi bulunan, 3000 araç kapasiteli kapalı otoparkı, helikopter pisti, eğitim ve yurt binalarının da yer aldığı modern, güçlü ve İstanbul’a yakışır bir kampus kurmuş olacağız. Birazdan birinci etap temelini atacağımız yeni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binası son teknolojiye sahip ve yüksek standartlı bir hastane olarak vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunacak. Tüm hastane binalarımızı sismik izolatörle donatılmış ve depreme dayanıklı olacak şekilde tasarladık.”

Haberin Devamı

GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN EMANETİNE SAHİP ÇIKILDI

“Tabii bu süreçte hızımızı kesen gelişmelerle de karşılaştık. Hastanemiz arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için burada kazı çalışmaları da yapıldı. Kültür Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen bu kazılar sonucunda binlerce eser gün yüzüne çıkarılıp tasnif edilerek İstanbul’umuzun kültür varlığına yenileri eklenmiş oldu. Bir tarihe sahip ve yaklaşık 200 metre büyüklüğündeki su sarnıcı da bunlardan biriydi. Çok özel ve yeni teknikler kullanmak suretiyle bu yapıları yine Cerrahpaşa’da bulunan başka bir alana taşıdık. Tüm bu süreçte karşımıza çıkan şu üzücü hadiseyi de sizlerin ve aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, burada Türkiye’nin ilk ve en büyük tıp müzesi olan Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi de yer alıyor. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin en önemli eserlerini barındıran bu müzenin restorasyonunu biz merhum Kadir Topbaş döneminde imzalanan protokolle 2019’da tamamlamıştık. Yani 3 yıl içinde verilen sözler tutuldu. Gazi Mustafa Kemal’in de emaneti olan bir mirasa sahip çıkıldı.

Haberin Devamı

2019 SONRASI İBB GÖREVİNİ YAPMADI

Peki 2019’dan sonra ne mi oldu... İstanbul’un başına gelenler, protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmedi. Bundan dolayı müzedeki kırk bine aşkın eserin teşhir ve tanzimi için gerekli çalışmalar uzun süre yapılamadı. İş siyaset yapmaya, iş istismar etmeye gelince Atatürk’ün adını güya dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal’in mirasına da tıp tarihi müzesine de sahip çıkmadı. Tam tersine sırtlarını döndüler. Biz bunların hiçbirine aldırmadan çalışmalarımıza kararlılıkla devam ettik.”

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin butona basmasıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. etabının temeline ilk harç döküldü. Daha sonra üniversitenin 16 eğitim ve yurt binasının açılış kurdelesi kesildi.

HASTANELERİ HEDEF ALIYORLAR

AK Parti İstanbul Kadın Kolları ile Vefa İftarı programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “Bu mübarek günlerde coğrafyamızın nasıl büyük sınamalardan geçtiğini görüyoruz. Akif’in ‘tek dişi kalmış canavar’ dediği medeniyet iddiası, taş taş üstünde koymuyor. O sözde medeniyet ilkokulları, yenidoğan hastanelerini hedef alıyor. Gittiği yerde yan yana çocuk mezarları kazılıyor. Komşu ülkelerin sürüklendiği bu krizler bizi elbette derinden üzüyor. Ancak aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderliğin ve AK Parti olarak yıllardır ülkemiz için hayata geçirdiğimiz hizmetlerin bizi ne kadar iyi bir noktaya taşıdığına da şahit oluyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Emine Erdoğan’a etaminle işlenmiş bir tablo hediye etti.