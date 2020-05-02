Cerrahpaşa'daki hastalara Erdoğan sürprizi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde (İÜC) tedavi gören hastalarla videokonferans yöntemiyle görüştü. Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan’ın İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne bağlanarak, hastalar ile video konferansla görüştüğü belirtildi. Görüşmeyi Tarabya’daki Huber Köşkü’nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın’ı başarılarından dolayı tebrik eden, yöneticileri tek tek kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cerrahpaşa süreç itibariyle bizleri hiç yalnız bırakmadı. Sürekli olarak yanımızda oldu. Bundan dolayı da şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

TEK KORKUMUZ REHAVET

Erdoğan, hastanede tedavi gören ve görüntülü konuştuğu bir hastanın “Sesinizi duydum daha iyi oldum” sözlerine karşılık olarak da “İnşallah şu belayı da yavaş yavaş atlatıyoruz. Güzel günler yakın. Rabbim bayramı bayram gibi kutlamayı bizlere nasip etsin“ dedi. “En büyük mücadeleyi sağlıkçılarımız verdiler. Doktorundan hemşiresine kadar kendilerini adeta feda edercesine bu mücadeleyi verdiler” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına özellikle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hastanelerde taburcu edilenlerde yükseliş söz konusu. Tek korkumuz rehavet. Eğer olursa, bu bizi ciddi manada sıkıntıya sokabilir. Onun için diyoruz ki, hiç rehavete girmeden inşallah bu işi hayırlısıyla götürelim” mesajı verdi.