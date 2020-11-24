Cerrahpaşa’da yangın paniği

İstanbul Fatih ilçesindeki, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC)- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü’nün bulunduğu 4 katlı binada, dün 03.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ve hastanede görevli personel, hastaları tedbir amaçlı diğer birimlere sevk etti. Daha sonra itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler, binadaki dumanın tahliyesi için çalışma yaptı.

‘HASTALAR NAKLEDİLDİ’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Yönetimi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ups odasından kaynaklanan ufak bir yangın çıkmıştır. İtfaiye ekipleri yangını söndürmüştür. Binadaki yatan hastalar, hastanemiz içindeki diğer servislere nakledilmiştir. Her şey kontrolümüz altındadır” denildi.