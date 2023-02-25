Cerrahpaşa ve Çapa ‘acil’lik

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Art arda yaşanan felaketler, büyük deprem bekleyen İstanbul’da da korku ve paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinin, çocuklarını gönderdikleri okulların ne kadar sağlam olduğunu sorgulamaya başlarken, dikkatler megakentteki hastanelere de çevrildi. İstanbul Üniversitesi’nin (İÜ) Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde deprem korkusu yaşanıyor.

HASTA BAKARKEN KORKUYORUZ

Çapa’da riskli binalara girip öğrenim görmekte, hasta bakmakta zorlanan öğrenci, asistan ve doktorlar dün acil çözüm beklentilerini dile getirmek için Temel Tıp Bilimleri binası önünde toplanarak, “Çapa çalışanları ve öğrencileri olarak artık depreme dayanıksız bina gerçeğiyle yaşamak istemiyor, derhal bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çapa’nın yaşaması ve hastalarımızı yaşatmak için bu çözüm şart” dediler.

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NEREDEYSE TÜM BİNALAR RİSKLİ

2013 yılında İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi akademisyenleri tarafından Çapa yerleşkesindeki binaların depreme dayanıklılığını inceleyen bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada 102 binadan 56’sı kontrol edildi ve 17 binanın “çok yüksek riskli”, 33 binanın “yüksek riskli”, 2 binanın “orta riskli”, 1 binanın “düşük riskli”, 3 binanın ise “minimum riskli” olduğu rapor edildi. Bu raporun üzerinden 10 yıl geçse de hastane ve fakülteyi bir arada barındıran yerleşkedeki bazı binalarda tehlikenin hâlâ devam ettiği iddia ediliyor. Müdahale edilen 6 bina var, onlar dışındaki binalarda bir çalışma yok. Bu çalışmalar da 2019 yılındaki Silivri depremi sonrası başlamış.

BİZİ BAŞKA YERE TAŞISINLAR

İ. Ü. Tıp Fakültesi personeli Ersoy Adıgüzel, “Buraya koşar adımlarla müdahale etmek lazım. Hizmeti başka bir hastanede sürdürebiliriz. Pandemi döneminde Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi yapılmıştı, Sağlık Bakanlığı’nın önereceği başka hastanelerde hizmete devam edebiliriz” diyor. Beslenme Uzmanı Dr. Bahar Eryaşar da endişelerini şu sözlerle dile getiriyor: “Evimizden çok burada vakit geçiriyoruz. 2013’teki raporu biliyoruz ama 2019’daki Silivri depremi sonrası yapılan analizin raporundan haberdar değiliz. Burada depreme yakalanırsak ölüm hepimizi bulacak.”

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6 BİNA YIKILDI

İstanbul Üniversitesi’nin konuya ilişkin açıklamasında Çapa yerleşkesini oluşturan binaların yüzde 30’unun yenilendiği ya da güçlendirildiği, 2023 yılının ortalarında bu oranın yüzde 60’a çıkacağı belirtiliyor. Açıklamaya göre önümüzdeki 1 buçuk yıl içinde yerleşkedeki binaların tamamına yakınının yenilenmesi, güçlendirilmesi ya da taşınması bitmiş olacak.

Buna göre Çapa’nın belirli bölümlerinde inşaat çalışmaları sürüyor. Açıklamada raporun üzerinden geçen 10 yıla bakıldığında 6 binanın yıkıldığı, taşındığı ya da yeniden yapıldığına dikkat çekiliyor. O binalar şöyle:

Diş Hekimliği: Hasarlı bina yıkıldı. 2022 yılında Beyazıt yerleşkesinde hizmete açıldı.

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Hulusi Behçet Kütüphanesi: Yıkılıp yeniden yapıldı.

KBB ve Göz Hastalıkları Binaları: 2020 Eylül ayında KBB ve göz hastalıkları anabilim dalları Vatan Caddesi üzerindeki ek binaya taşındı.

Nörolojik Bilimler: Ciddi riskli görüldüğü için çelik konstrüksiyonla inşa edilen yeni binaya taşındı.

Öğrenci Yemekhanesi: Yıkılıp prefabrik olarak yeniden inşa edildi.

Çocuk Hastalıkları: 2010 yılında yıkıldı ve yeniden yapıldı.

CERRAHPAŞA KARDİYOLOJİ HASTA ALMIYOR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne bağlı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi deprem riski dolayısıyla hasta alımını durdurdu. Rektörlük tarafından alınan kararda; “Fiziki incelemeler sonucunda 13 Şubat 2023 tarihli rapora istinaden Kardiyoloji Enstitüsü binalarının güvenli olmadığı tespit edilmiştir” denildi. Dekanlık’tan dün tüm birimlere yollanan yazıda ise fakülte yerleşkesindeki tüm binalara depreme karşı yapı denetimi istendiği ve çalışmalara başlandığı belirtildi.

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TAVAN ÇÖKTÜ ÇÖKECEK GİBİ









Çapa’da morga giden zemin katın asma tavanın çökmeye yüz tuttuğu görülüyor.

KOLONLARDA YARIKLAR VAR









İ. Ü. Çapa yerleşkesinde görev yapan ya da öğrenim görenlere göre en riskli yapı cerrahi müdahalelerin yapıldığı monoblok olarak bilinen bina. Binanın taşıyıcı kolonlarında derin yarıklar var.

KİRİŞLER ÇATLAK









Çapa Tıp Fakültesi’nde polikliniklerin yer aldığı ve her gün binlerce hastanın şifa aradığı binanın giriş katında çatlamış kirişler dikkat çekiyor.