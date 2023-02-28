Cerrahpaşa Tıp'ta tahliye başladı

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Üniversitenin inşaat fakültesi öğretim üyeleri, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa yerleşkesindeki tüm yapıları inceledi. Değerlendirmeleri sonucunda, dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar, yemekhane ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesinde olmadığını, risk taşıdığını tespit edildi.

Dün alınan kararla dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durduruldu.

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"KRİZE GİRMİŞ VAZİYETTEYİZ"

Bugün kapatılan bölümlerde tahliye ve hastaların sevki yapılmaya başlandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Şu an tıkanmış ve krize girmiş vaziyetteyiz. Bu karardan sonra şu an hasta kabul edemiyoruz. Mevcut yatan hastalarımızı da çevre hastanelere sevk ediyoruz. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarımız için 112 ile görüşerek onların transferini sağlamaya çalışıyoruz. Bu bölge monoblokta 2008 yılında güçlendirilmişti, tek bir bölümü kalmıştı güçlendirilmeyen orayı da güçlendirmiştik. Ama 2008'deki güçlendirme kriterleri deprem yönetmeliği ile 2023'teki yönetmelik çok farklı. Şu an bilim insanları bize riskli olduğunu söyleyince, bizim de riskli olduğu rapor edilmiş bir yerde insanımızı çalıştırmamız mümkün değil" dedi.

"11 SENEDİR BU HASTANEDEYİM, ANILARIMIZ VAR"

Asistan doktor Mehmet Enes Can, "Depremden sonra 8 Şubat'ta bize gelen depremzedeler vardı. Bu hastaların sevkini başlattık. 2-3 hastamız kaldı. Diğer servislerde yatan hastalarımızın da sevkleri yapılıyor, az sayıda hastamız kaldı" diye konuştu.

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Doktor Muhammet Mustafa Deniz ise "Ben buradan mezunum, 11 senedir bu hastanedeyim. Anılarımız var, böyle olsun istemezdik ama inşallah en kısa sürede yıkıldıktan sonra aynı yerleşke içerisinde çok güzel bir yapılanmamız olur" şeklinde konuştu.