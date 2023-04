Cerrahpaşa Tıp'ın kapatılan bölümleri 25 Nisan'da yeni yerinde faaliyete başlıyor

Melihcan ÇALIŞKAN - Emre Can URAN/İSTANBUL (DHA)

İstanbul Üniversitesi'nin Fatih'te bulunan Tıp Fakültesi binalarının büyük bir kısmı binalardaki olası deprem riski kapsamında geçici olarak kapatılmış; sağlık hizmetine ara verilmişti. Yenileme ve inşaa faaliyetleri için ise çalışmalar başlatılmıştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Sait Gönen süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. "Bakanlıkla görüşmelerimiz 1 aydan fazladır devam etmekteydi. Son olarak dün itibariyle Sağlık Bakanlığı'yla üniversitemiz rektörlüğü arasındaki protokol Vali Bey tarafından da onaylanarak Yürürlüğe girdi." İfadelerini kullanan Prof.Dr.Sait Gönen, "Murat Dilmener Hastanesi, Cerrahpaşa'nın kullanımına tahsis edildi. Biz de dün itibariyle hastane yönlendirme toplantımızı Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yaptık. 25 Nisan itibariyle de Murat Dilmener Hastanesi'nde faaliyetlerimize devam edeceğiz. Tabi ki Cerrahpaşa'daki faaliyetlerimiz de devam edecek. Yani iki yerleşkede birden olacağız. Cerrahpaşa'da çocuk ana bilim dalı bütün branşlarıyla birlikte Cerrahpaşa Yerleşkemizde olacak. Yine nörolojik bilimler dediğimiz nöroloji, beyin cerrahisi, psikiyatri ana bilim dalları ve servisleri bu yerleşkemizde olacak. Bütün polikliniklerimiz ağırlıklı olarak Cerrahpaşa Yerleşkemizde olacak. Temel tıp bilimleri binamız, Cerrahpaşa Yerleşkemizde. Bu şu demek: 1., 2., 3.sınıflar Cerrahpaşa'da eğitim faaliyetlerine devam edecek demek. Zaten amfi ağırlığımız, amfi stokumuz tamamen bu yerleşkede. Burada bulunan çelik konstrüksiyon binalarda faaliyetlerimiz devam edecek. " dedi.

"220 BİN METREKARELİK YENİ CERRAHPAŞA'NIN İNŞAATINA BAŞLANDI"

Dekan Prof. Dr. Gönen, "Yukarı bölümün ise ihalesi yapılmıştı. 220 bin metrekarelik yeni Cerrahpaşa'nın inşaatı başladı. Şartnameye göre 600 gün içerisinde teslim edilecek. Kaba inşaatı teslim edilecek. Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde de 25 Nisan Salı günü itibariyle faaliyetimize başlayacağız. Nasıl başlayacağız ? Acil servisini teslim alacağız. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarla birlikte, teslim alacağız. Servislerimiz de peyder pey; o belki bir ay sürecek ama servislerimizi ve yaptığımız nitelikli faaliyet, tıbbi faaliyetlerimize bu süreçte artık hızla orada da devam edilecek. Yine her bölüm orada da en az bir tane poliklinik açacak. Poliklinik ağırlığımız ağırlıklı olarak Cerrahpaşa Yerleşkemizde ama her birimin de Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde bir polikliniği olacak. Yatan hastalarımız büyük oranda Murat Dilmener Yerleşkesi'nde olacak. Bu şu demek: Yatan hastalarımızın yüzde 80'i Murat Dilmener yerleşkesinde yüzde 20'si Cerrahpaşa yerleşkesinde olacak. Polikliniklerimizin ise tersi yüzde 80'i Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde yüzde 20'si Dilmener yerleşkesinde olacak şekilde her iki yerde de hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz daha önce bu monobloku boşaltmadan önce günde 6 binin üzerinde hastaya poliklinik hizmeti vermekteydik. Önümüzdeki dönemde o sayıyı da çok aşacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Murat Dilmener'in çevresinde de ciddi bir bizim hitap edebileceğimiz bir nüfus popülasyon var. Onlara da hitap ettiğimizde bu sayıyı çok daha aşacağımızı düşünüyoruz. Cerrahpaşa bütün birimleriyle kaldığı yerden hizmetine 25 Nisan itibariyle devam ediyor. " şeklinde konuştu.

"24 AMELİYATHANEYİ FAALİYETE GEÇİRME PROGRAMINI YAPTIK"

Cerrahi işlemler ve ameliyatlara da devam edileceğini belirten Prof. Dr. Gönen, "Burada şu anda 4 tane ameliyathanemiz var. Onlar zaten çalışmaya devam ediyor acil ameliyatları yapıyordu. Şimdi bütün ameliyatlara açılacak. Murat Dilmener yerleşkesinde 4 tane şu anda hazır ameliyathane var. Onlar da hızla ameliyatlara başlayacaklar ama Cerrahpaşa'da 20'nin üzerinde 30'a yakın ameliyathaneye ihtiyacımız var. Orada küçük cerrahi branşlar için yoğun bakımları hızla ameliyathaneye dönüştüreceğiz, 10-15 gün içerisinde. Orada daha boş olan, 12 ameliyathanelik bir yerde çalışma yaptırdık, 24 ameliyathane sığabilecek şekilde, onun da hızla ihalesini yapıp o 24 ameliyathaneyi de faaliyete geçirme programını yaptık. " dedi.

TAMAMEN CERRAHPAŞA'NIN KULLANIMINA TAHSİS EDİLDİ

Tahsis edilen yerleşkede kapasite bakımından bir problemle karşılaşılmayacağını belirten Gönen "Sadi Konuk artık ayrılıyor. Burası tamamen Cerrahpaşa'nın kullanımına tahsis edildi. Oradaki yataklar birer kişilik ama odalar ikişer kişiyi çok rahat alacak şekilde. İkişer kişi yaptığımızda da çok ciddi bir yatak sayısına, yatak stokuna ulaşmış oluyoruz. Verdiğimiz hizmetleri fazlasıyla verebileceğimiz bir alana sahip oluyoruz orada." ifadelerini kullandı. (DHA)