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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarıyla ilgili açıklama

#İstanbul#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi#Cinsiyet Değiştirme
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden cinsiyet değiştirme sırası iddialarıyla ilgili açıklama

Bir üniversitenin öğretim üyesinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4 bin kişinin cinsiyet değiştirmek için sıra beklediğini iddia ettiği konuşması sosyal medyada tartışıldı. Konuyla ilgili Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

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Açıklamada "Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıma konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin içeriğinde verilen hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır.

Profesör unvanlı ve Üniversitemizle ilişkisi olmayan bir öğretim üyesinin açıklamasına dayandırılmış bu haberler tamamıyla dezenformasyonun sonucu olup toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

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#İstanbul#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi#Cinsiyet Değiştirme

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