Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarıyla ilgili açıklama

Haberin Devamı

Açıklamada "Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıma konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin içeriğinde verilen hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır.



Profesör unvanlı ve Üniversitemizle ilişkisi olmayan bir öğretim üyesinin açıklamasına dayandırılmış bu haberler tamamıyla dezenformasyonun sonucu olup toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.