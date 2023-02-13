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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden ”Afet ve Deprem Tedavi Kılavuzu” video serisi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa#Deprem#Kahramanmaraş
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden ”Afet ve Deprem Tedavi Kılavuzu” video serisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 12:36

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC), Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremler sonrası Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çekimleri yapılan ve hekimlere yönelik hazırlanan “Afet ve Deprem Tedavi Kılavuzu” başlıklı video serisini kısa zamanda hazırlayarak yayınladı.

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Deprem gibi afetler sonrası yaralılara ilk müdahale ve tedavi süreçleri konusundaki bilgileri güncelleme amaçlı hazırlanan “Afet ve Deprem Tedavi Kılavuzu”, yaşanan depremler sonrası kısa bir sürede çekimleri tamamlanarak yayına hazır hale getirildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin konuya ilişkin bilgilendirmeler yaptığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Açık ve Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yayına hazırlanan 30 bölümlük video serisi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi web sayfası (cerrahpasa.iuc.edu.tr) ve resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı. 

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#İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa#Deprem#Kahramanmaraş

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