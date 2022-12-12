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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde silahlı park kavgası

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#İSTANBUL#Kavga#Trafik
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde silahlı park kavgası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 16:34

CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sivil polis memuru, park yeri meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişiyi silahıyla yüzünden yaraladı.

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Olay, bugün saat 14.30 sıralarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. İddialara göre, tedavi için gelen sivil polis memuru Emrullah G. ile Mehmet A. arasında araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya çevredeki vatandaşlar da dahil oluncaEmrullah G. aracından aldığı silahıyla Mehmet A.'yı yüzünden yaraladı.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, Emrullah G. olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde silahlı park kavgası

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#İSTANBUL#Kavga#Trafik

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