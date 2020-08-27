Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Hürol İnsel hayatını kaybetti

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eski dekanlarından, Cerrahi Kürsüsü eski başkanlarından Prof. Dr. Osman Hürol İnsel, İstanbul’da hayatını kaybetti.



1932'de İstanbul'da doğan Prof. Dr. İnsel için, uzun yıllar görev yaptığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde yarın saat 10.30'da tören düzenlenecek. Prof. Dr. İnsel’in cenazesi, daha sonra saat 15.30’da Eyüpsultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Prof. Dr. Osman Hürol İnsel, 1932'de İstanbul'da doğdu. 1949'da İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1955'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'den mezun oldu. 1957’de İ.Ü. Tıp Fakültesi 1’inci Cerrahi Kürsüsü’nde (Cerrahpaşa ) ihtisasa başladı.



1960 ve 1961 yıllarında İngitere’de (Leeds) Akciğer Cerrahisi üzerine çalıştı. 1962'de İstanbul Ünivertesi Tıp Fakültesi’nde Cerrahi Uzmanı oldu. Aynı kürsüde Başasistan olarak görevine devam etti. 1967’de Doçent, 1973’te Profesör oldu. 1990 – 1999 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı, 1991-1994 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 16 Temmuz 1999 tarihinde emekli oldu.



İngilizce ve Fransızca bilen, Dr. Saime Ülker İnsel ile evli olan Prof. Dr. İnsel'in, iki oğlu (Prof. Dr. Güçlü İnsel ve Üstün İnsel) ve iki torunu bulunuyor.