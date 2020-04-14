Cerrahpaşa Acil çalışanlarının mesajı: Biz buradayız

Bir tasarımcı Cerrahpaşa tıp çalışanları için bir tişört tasarlamış. Süpermen elbisenin altında kostümü iki eliyle çıkarmaya çalışırken görünen ‘S’ harfi yerine Cerrahpaşa’nın simgesi olan tek başlı yılan bulunuyor.



Cerrahpaşa Acil Tıp Ana Bilim Başkanı Prof. Dr İbrahim İkizceli “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak hasta yükümüz her geçen gün artıyor. Pandemiden önce hasta yükümüz trafik kazaları yada genel acil vakalardı.



Pandemi döneminde gelen en fazla vakamız covid şüpheli yada Covid pozitif hastaları oluşturmakta. Herkes hastanemize sadece Covid hastalarının geldiğini zannediyor ama biz her hastaya bakıyoruz.



Acil servisin girişinde Covid olan hastalar ayrı bir birime olmayanlar başka bir bölüme alınıyor. Covid’li hasta ile normal hasta aynı yerde tutulmuyor. Sağlık çalışanlarımızın yükü doğal olarak arttı. Bu da yorgunluk ve strese sebep oluyor.



En büyük nedeni kendini koruma ve enfeksiyonu ailelerine bulaştırma korkusu. Psikolojik destek vermeye çalışıyoruz. Yeterli olmadığımız yerde başka birimlerden destek alıyoruz. Buradaki personelimiz enfeksiyondan korunma ve bu enfeksiyonu dışarıya çıkarmama konusunda eğitimler veriyoruz”.