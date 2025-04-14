‘Cerrahiye’ yön verecekler

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DÜNYANIN en saygın tıp yayınları ve derneklerinde artık Türk hekimler de söz sahibi olup yeni tedavi yöntemlerine yön veriyor. Bunların son örneklerinden biri de beyin cerrahi ve göğüs cerrahi alanında gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği’nden Prof. Dr. Murat Şakir Ekşi, özellikle omurga cerrahisine yönelik yeni keşifler ve tedavi rutinlerinde değişikliklere yol açan bilimsel bulguları nedeniyle dünyanın bilimsel, teknik ve tıbbi alanlarda en çok yayın yapan kuruluşlarından Elsevier’in beyin cerrahi dergisi World Neurosurgery X’te, baş editör olarak görevlendirildi. 42 yaşındaki cerrah, bugüne kadar bu dergiye baş editör olarak seçilen en genç hekim olarak tıp tarihindeki yerini aldı.

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AVRUPA’YA TRAVMAYI ÖĞRETECEK

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Serdar Evman da Avrupa Kalp ve Göğüs Cerrahisi Derneği’nde Göğüs Duvarı ve Travma Çalışma Grubu üyeliğine seçilerek bir başka başarıya imza attı. Diğer yandan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Korkut Bostancı ise aynı dernekte (EACTS) Göğüs Cerrahisi Alan Başkanı oldu.

TEKLİF ONLARDAN GELDİ

- Prof. Dr. Murat Şakir Ekşi, öğrencilik yıllarında bu dergilerden birine baş editör olmak değil yazı göndermenin bile çok ütopik göründüğünü anlatarak, “Ocak 2025 tarihinden itibaren World Neurosurgery X dergisinde baş editör olarak görevlendirildim. Bir Türk hekimi olarak beni çok çok gururlandırdı. Böyle bir teklifin onlardan gelmiş olması ise ayrıca gurur verici” dedi. Beyin ve sinir cerrahisi alanında ilk kez Türkiye’den bir hekimin bu göreve getirildiğini de kaydeden Prof. Dr. Ekşi, özetle şunları ifade etti: “Dünya tıbbında belli arenalarda söz sahibi olmamız açısından da büyük prestiji var. Son 5-6 yıldır daha yoğun olmak üzere omurga üzerine daha iyi, daha yeni neler yapılabilir buna yönelik çalışmalar yapmıştım. Özellikle cerrahi planlama esnasında; omurga cerrahisindeki hangi hastaları seçmemiz, hangilerini seçmememiz gerektiği konusunda yeni kriterler ortaya koyan çalışmalar yaptık. Bu da klinik uygulamalarda bazı değişiklikler meydana getirdi.”

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TECRÜBEMİZDEN FAYDALANACAKLAR

- Doç. Dr. Serdar Evman, özellikle son 10 yıldır ülkemizden çıkan yayınlar ve hasta tecrübesi sayılarımızın fazla olması nedeniyle bu çalışma gruplarında artık Türk hekimlerin de yer bulduğunu kaydederek şunları söyledi: “Ayrıca göğüs travması dediğimiz, kesici delici alet yaralanmaları, trafik kazaları veya ateşli silah yaralanmaları gibi birçok sebeple göğüs duvarını ya da akciğeri ilgilendiren yaralanmalarda çok daha tecrübeliyiz. Göğüs duvarı deformitesi olarak adlandırılan Pektus Ekskavatum ve Pektus Karinatum, yani halk arasında ‘kunduracı göğsü’ ve ‘güvercin göğsü’ olarak bilinen doğumsal göğüs kafesi hastalıklarında Türk göğüs cerrahisi dünyada çok iyi bir noktada. Kendi merkezlerimizde kapalı ameliyat sayısı 500’ü geçti. Hem Süreyyapaşa Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki vaka sayılarımız hem yaptığımız başarılı ameliyatlardan dolayı birçok Avrupa ülkesindeki merkezden çok daha ilerideyiz.”

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