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Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini uğurlandı

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#Ömer Tuğrul İnançer#Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi#Cenaze
Cerrahi Tekkesinin son postnişini uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:00

76 yaşında hayatını kaybeden Karagümrük’teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi’nin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin” dedi.

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İSTANBUL’DA önceki gün hayatını kaybeden ve Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi’nin son postnişini olarak bilinen yazar, hukukçu, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer’in cenazesi, kurucusu olduğu Karagümrük’teki Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı’ndan omuzlar üstünde Fatih Camisi’ne taşındı. Cami haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi önünde sanatçı Ahmet Özhan tarafından tekkenin postnişini İnançer için dua edildi.

Cerrahi Tekkesinin son postnişini uğurlandı

YOK OLUŞ DEĞİL BİR YÜRÜYÜŞ

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Ömer Tuğrul İnançer Hocamızı, Hakk’a uğurluyoruz. Rabbim mekânını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul Hocamızı hayatında ölüm noktasında, ölümün bir yok oluş değil, ölümün ancak ebedi aleme bir tebdili mekân ile yürüyüş olduğunu bilirdik. Nitekim şu anda sandukanın üzerindeki örtüde de Rabbimiz böyle buyuruyor, ‘Her nefs ölümü tadacaktır’ ve buradan dönüş yok ve hepimiz de bunun hazırlığı içerisinde olmamız gerekiyor. Bir mutasavvıf, bir hukukçu, bir edebiyatçı ve millete, ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan Hocamızın mekânı cennet olsun. Rabbim, sevgili habibine hep birlikte bizleri komşu eylesin” dedi.

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Cerrahi Tekkesinin son postnişini uğurlandı

TEKKEYE DEFNEDİLDİ

Ömer Tuğrul İnançer’in cenazesi, ikindi namazında kılınan cenaze namazının ardından Nureddin Cerrahi Tekkesi’nde hazırlanan yere defnedildi.

KİMLER KATILDI

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Halil Necipoğlu, Serdar Tuncer, Nurullah Genç, Mustafa Karataş, Necati Şaşmaz, Kadir Çöpdemir’in de arasında bulunduğu siyaset, sanat ve akademi dünyasından pek çok isim katıldı.

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