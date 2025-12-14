×
Cerrahi maskeyle 14 yıl kaçmış

Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 07:00

İSTANBUL Beşiktaş’ta 13 Mart 2011’de iddiaya göre, 1000 lira borç aldığı Erkan Dalgın (51) ile çay bahçesi önünde buluşan Volkan Marangozlar (32) arasında tartışma çıktı.

Olay yerine yeğeni İlyas Dalgın ve arkadaşı Oğuz Laçin ile gelip parasını isteyen Erkan Dalgın ile Volkan Marangozlar arasındaki tartışmanın büyümesi sonucu silahını çıkaran Erkan Dalgın, Marangozlar’ın göğsüne ateş etti. Marangozlar hayatını kaybetti, 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

10 YIL 11 AY HAPİS CEZASI VARDI

Ekipler, Erkan Dalgın ve yeğeni İlyas Dalgın’ı yakalayıp gözaltına aldı. 2 şüpheliye 25’er yıl hapis cezası verildi. Firari Oğuz Laçin ise 10 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Cerrahi maskeyle yıllarca polisten kaçtığı öğrenilen Laçin, Ataşehir’de şüpheli hareketleri nedeniyle polis takibine takıldı. Ekipler, Laçin’i evinde yakalayıp gözaltına aldı.

Oğuz Laçin, adliyeye sevk edildi.

