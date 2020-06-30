MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCerrahi maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
GeriGündem Cerrahi maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 12:26,Son Güncelleme:

Cerrahi maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cerrahi maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
Abone Olgoogle-news

Gaziantep’te cerrahi maskeli iki hırsızın bir iş yerinin kapısını zorlayarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden tespit edildikten sonra yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran günü Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, bir iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli şahıs yakalandı. Cerrahi maskeli şüpheli şahısların, bir iş yerinin kapısını açma ve başka bir iş yerinden hırsızlık yapıp, çaldıkları malzemeleri götürme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çalışmalar sonucu çalınan malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, cerrahi maskeli iki şüpheli şahıs da yakalandı.
Yakalan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle