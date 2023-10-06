Cerraha Etiler’de 3 komşusundan dayak

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İSTANBUL’da genel cerrah Aylin A.’nın iddiasına göre, 13 Eylül’de hiçbir sebep yokken Etiler’de aynı apartmanda yaşadığı Dilek K., Meliha S. ve Fulya K.’nin saldırısına uğradı ve taciz edildi. Doktor Aylin A.’yı apartmanın önünde yere düşüren üç komşusu, tekmeler savurdu. Uğradığı şiddet nedeniyle vücudunun birçok yerinde zedelenmeler oluşan doktor Aylin A.’nın parmağı kırıldı ve kırık tabak parçasıyla alnı kesildi. Yaralanan doktor Aylin A., hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra üç komşusundan şikâyetçi oldu, ardından Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talep etti.

‘MESLEĞİNDEN ETTİLER’

Müvekkilinin yaşadığı olayın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir yaralanma olmadığını şikâyet dilekçesinde belirten doktor Aylin A.’nın avukatı şu ifadeleri kullandı:

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“Toplumda maalesef ki sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet meyili mevcuttur. Müvekkil, sağ el parmağının kırılması sebebiyle iş gücü kaybına uğramış, doktorluk mesleğini yapamaz hale gelmiştir. Müvekkil, davalılar ile aynı apartmanda yaşadığı için yeniden şiddete uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Fiziksel ve psikolojik olarak yıpranan müvekkil, iş gücü kaybına uğradığı için Kahramanmaraş’ta depremzedelere gönüllü olarak baktığı görevini yapamaz hale gelmiştir. Müvekkil, bu olay nedeniyle korkmakta, kendisine ve ailesine davalılar tarafından tekrar zarar verileceğinden endişe duymaktadır” denildi.

2 AY YAKLAŞAMAYACAKLAR

Talebi haklı bulan Aile Mahkemesi, davalılar Dilek K., Mehila S. ve Fulya K.’nın 2 ay süreyle doktor Aylin A.’ya ve yakınlarına yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme, üç davalının bu karara aykırı davranması halinde zorlama hapsine çarptırılacaklarını da kararında açıkladı.