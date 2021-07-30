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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)-
Haber Giriş: 30.07.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

Çerkezköy'de Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı

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Çerkezköy'de Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde istasyonda tren vagonları altında Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmeni yakalandı.

Çerkezköy Tren Garı’nda görevli güvenlik görevlileri, tren manevra yaptığı sırada vagonların altında bazı kişilerin olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bu kişileri gözaltına alındı. 6 şüphelinin, kaçak yollarla yurda giren, Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu belirlendi.

Göçmenlerin yanlarındaki çantalarında yapılan aramada ekmek, lavaş, bisküvi, sigara ve meyve suları bulundu.

Yaşları 17 ile 25 arasında değişen göçmenlerle ilgili soruşturma sürüyor.

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