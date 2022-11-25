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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır görev yapan sahte doktor tutuklandı

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#Tekirdağ#Çerkezköy#Sahte Doktor
Çerkezköy Devlet Hastanesinde 1 yıldır görev yapan sahte doktor tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 23:47

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz’ın (25) sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) 81 puan alarak çocuk doktoru olduğunu söyleyen Özkiraz'ın tıpla ilgili birçok konuda çelişkili cevapları üzerine şüphelenen doktorların haber vermesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada lise mezunu olduğu öğrenilen sahte doktor Özkiraz, tutuklandı.

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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz, sözde meslektaşlarına Eylül ayında yapılan TUS’ta 81 puan aldığını ve çocuk doktoru olduğunu söyledi. Çocuk doktoru olarak kaşeler bastıran Özkiraz’ın durumundan şüphelenen hastanedeki doktorlar, kendisine tıpla ilgili çeşitli sorular yöneltti. Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Ayşe Özkiraz, sorulara çelişkili yanıtlar verince, tatmin olmayan doktorlar gerek eğitimi gerekse tedavi yöntemleriyle ilgili sorular yöneltti. Bu sorulara da doğru yanıtlar alamayan doktorlar, Özkiraz’ın şüpheli durumunu hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi.

EVİNDE SAHTE DİPLOMALAR BULUNDU

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Ayşe Özkiraz’ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi. Özkiraz’ın sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğrafları da paylaştığı görüldü.

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TUTUKLANDI

Ayşe Özkiraz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülürken, polis, şüphelinin evinde bulunan 3 poşet dolusu belgeleri de savcılığa teslim etti. Savcılık soruşturmasının ardından, 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özkiraz, tutuklandı.

AİLESİNE DE DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Ayşe Özkiraz’ın yapılan incelemesinde lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Ailesine de İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü belirterek, yıllarca İstanbul'da kaldığı ve çeşitli işlerde çalıştığı öğrenilen Özkiraz’ın geçen yıl ailesinin yaşadığı Çerkezköy'e döndüğü öğrenildi. Özkiraz’ın tıp eğitimini tamamladığını ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandığını söylediği kaydedildi. 

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#Tekirdağ#Çerkezköy#Sahte Doktor

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