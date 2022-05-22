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Çerkesler Yenikapı'da buluştu

#Çerkes#Anma#Yenikapı
Çerkesler Yenikapıda buluştu

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ve çok sayıda sivil toplum örgütünün öncülüğünde Yenikapı Miting alanında Çerkes Soykırımında hayatını kaybedenler anıldı.

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Mitingde konuşan KAFFED Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, “Bugün 21 Mayıs 2022’de, 158 yıl evvel biten ve 101 yıl süren bir savaşı, bir büyük dehşeti, kıyımı ve sonrasını konuşacağız. Bugün 158 yıl evvel Adiğeleri, Abhazları, Çeçenleri ve Osetleri anavatanlarından süpüren Çerkes Soykırımı ve Sürgününü konuşacağız. Bugün burada oluşumuzun sebebine Çerkesler anadillerinde ‘Yıstanbılako’ derler. Anlamı ‘İstanbul’a gidiş’, ‘İstanbul Yolu’ demektir. Ne kadar da naif bir adlandırma değil mi. Oysa bu naif isimlendirme büyük bir trajediyi, korkunç bir soykırımı ve sürgünü ifade eder esasında” dedi. 

‘TANIYIN ARTIK’

Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim yaşadığımız soykırımdır. Birinci derece mağdurları artık hayatta olmasa da onların çocuklarının, torunlarının halen bir halk oldukları, diasporik bir yaşam sürdükleri gerçeğini görerek Çerkeslerin başına gelen bu büyük felaketi tanıyınız. Çünkü bunun adı soykırımdır. Soykırımlar unutulmaz ve unutturulamaz.”  

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Alanda ayrıca ‘Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’ isimli fotoğraf sergisi de yer aldı.

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#Çerkes#Anma#Yenikapı

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