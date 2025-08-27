Çerkes Ethem’i ‘anma’ polemiği

Haberin Devamı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde onun adına mevlit okutulup ikramlar yapılacak. Bu anmanın duyurusunun yapılmasıyla birlikte itirazlar ve eleştiriler de başladı.

‘SOĞUKKANLI VE SAKİN BAKMALI’

Bu tartışmaları ve Çerkes Ethem’in konumunu Prof. Dr İlber Ortaylı şöyle değerlendirdi: “Bu meseleye sakin, tarafsız ve sükunetle bakmalı. Çerkez Ethem İstiklal Harbi’ndeki iç ayaklanmaları ve Kuva-i İnzibati’ye denilen kuvvetlerin isyanlarını bastırdı. Güzel hizmetleri oldu. Milli Ordu’dan sonra İsmet Paşa’ya itaat etmedi. Politikaya da intibak edemedi. Sonra dışarıda kaldı. Meseleye böyle bakmak lazım.”

SÜRGÜNDE YAŞADI, ÜRDÜN’DE ÖLDÜ

Düzenli ordu kurulmaya başlanınca (1920 sonu–1921 başı) Çerkes Ethem orduya katılmak istemedi, bağımsız komuta talep etti. Bu, İsmet Paşa ve Refet Paşa’nın tepkisini çekti. Gerginlik bir süre sonra çatışmaya dönüştü. Ethem kuvvetleri, düzenli ordu birlikleriyle karşı karşıya geldi. Artık ‘isyancı’ydı. Geri çekilirken Yunan hatlarına sığındı. Ankara Hükümeti onu ‘hain’ ilan etti, vatandaşlıktan çıkarıldı. Hayatının kalanını sürgünde yaşadı, 1948’de Ürdün’de öldü.

