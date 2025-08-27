×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çerkes Ethem’i ‘anma’ polemiği

Güncelleme Tarihi:

#Çerkes Ethem#Anma Etkinliği#İstiklal Harbi
Çerkes Ethem’i ‘anma’ polemiği
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 07:00

MİLLİ Mücadele döneminin tartışmalı isimlerinden Çerkes Ethem için 31 Ağustos’ta bir anma etkinliği düzenlenecek.

Haberin Devamı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde onun adına mevlit okutulup ikramlar yapılacak. Bu anmanın duyurusunun yapılmasıyla birlikte itirazlar ve eleştiriler de başladı. 

‘SOĞUKKANLI VE SAKİN BAKMALI’

Bu tartışmaları ve Çerkes Ethem’in konumunu Prof. Dr İlber Ortaylı şöyle değerlendirdi: “Bu meseleye sakin, tarafsız ve sükunetle bakmalı. Çerkez Ethem İstiklal Harbi’ndeki iç ayaklanmaları ve Kuva-i İnzibati’ye denilen kuvvetlerin isyanlarını bastırdı. Güzel hizmetleri oldu. Milli Ordu’dan sonra İsmet Paşa’ya itaat etmedi. Politikaya da intibak edemedi. Sonra dışarıda kaldı. Meseleye böyle bakmak lazım.”

SÜRGÜNDE YAŞADI, ÜRDÜN’DE ÖLDÜ

Düzenli ordu kurulmaya başlanınca (1920 sonu–1921 başı) Çerkes Ethem orduya katılmak istemedi, bağımsız komuta talep etti. Bu, İsmet Paşa ve Refet Paşa’nın tepkisini çekti. Gerginlik bir süre sonra çatışmaya dönüştü. Ethem kuvvetleri, düzenli ordu birlikleriyle karşı karşıya geldi. Artık ‘isyancı’ydı. Geri çekilirken Yunan hatlarına sığındı. Ankara Hükümeti onu ‘hain’ ilan etti, vatandaşlıktan çıkarıldı. Hayatının kalanını sürgünde yaşadı, 1948’de Ürdün’de öldü.

Gözden KaçmasınZelenski: Putin ile görüşmelere Türkiye ev sahipliği yapabilirZelenski: Putin ile görüşmelere Türkiye ev sahipliği yapabilirHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAvrupa siyasetinde İsrail depremi, istifalar peş peşe geldiAvrupa siyasetinde İsrail depremi, istifalar peş peşe geldiHaberi görüntüle

            

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çerkes Ethem#Anma Etkinliği#İstiklal Harbi

BAKMADAN GEÇME!