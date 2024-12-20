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'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon... Nil timsahı ve anakonda yılanı ele geçirildi

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#Çerkes Cengiz#Anakonda#İstanbul
Çerkes Cengizin villasına operasyon... Nil timsahı ve anakonda yılanı ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 20:35

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini 'Çerkez Cengiz’ olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun villasına operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Kaya Kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi.

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İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini 'Çerkez Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun Beykoz'da bulunan villasına operasyon düzenledi.

5607 sayılı 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçlarını önlemeye yönelik yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, Cengiz Şıklaroğlu evinde bulunamazken yapılan aramalarda 1 adet kaya kartalı, 1 adet Nil timsahı, 2 adet cennet papağanı, 1 adet anakonda yılanı, 1 adet Boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna Tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil timsahı tahniti ele geçirildi.

CENGİZ ŞIKLAROĞLU ARANIYOR

Polis ekiplerinin firari olan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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#Çerkes Cengiz#Anakonda#İstanbul

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