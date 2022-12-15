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'Çerkes Cengiz' silahlı saldırıda yaralandı

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#Çerkes Cengiz#Cengiz Şıklaroğlu#Silahlı Saldırı
Çerkes Cengiz silahlı saldırıda yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 09:32

'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Şıklaroğlu ve araç sürücüsü Cem Saka yaralandı.

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Olay dün saat 13.00 sıralarında Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi. 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu. Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti.

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Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çerkes Cengiz silahlı saldırıda yaralandı

Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Çerkes Cengiz silahlı saldırıda yaralandı

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi.

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#Çerkes Cengiz#Cengiz Şıklaroğlu#Silahlı Saldırı

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