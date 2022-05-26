Cereverse dünyaya açıldı

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Cereverse ekosistemi kullanıcılara en iyi deneyimi sağlamak ve en yüksek katma değeri üretmek için blok zinciri, web 3.0, NFT ve metaverse teknolojilerinden yararlanıyor.

BM Sürdürülebilirlik Hedefleri’ne katkı Dünyanın daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yer olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen 3 boyutlu dijital akıllı şehir olan CereCity, insanların yalnızca sosyalleşmek, keşfetmek, eğlenmek,

kutlamak ve uyum içinde çalıştığı bir yer değil, aynı zamanda burada gerçekleştirdikleri faaliyetler, üretim, katıldıkları etkinlikler ve tamamladıkları görevler ile Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağladıkları bir yer olarak dikkat çekiyor. Cerecity’deki tüm eylemler ve aktiviteler; üretkenliği desteklemek ve gerçek dünyaya katkıda bulunmak üzere tasarlanmış ve kurgulanmıştır. Bu dijital akıllı şehirde yok yok… Eğitim enstitüsü, bilim laboratuvarı, alışveriş merkezi, sanat galerisi, sinema salonu ve spor kompleksi gibi pek çok aktivite alanı bulunan CereCity, insanlara farklı alanlarda dijital erişilebilirlik sunarken aynı zamanda fiziksel dünyamızdaki kaynakların tüketimini yavaşlatmayı amaçlıyor. CereCity içindeki üretim alanları ile imalat ve perakendeden tarım hayvancılığa, ormancılıktan madenciliğe kadar çeşitli faaliyetler gerçekleştirilebiliyor. Bu üretim alanlarında insanlar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak hem daha verimli hem de daha çevre dostu bir şekilde nasıl üretim yapılabileceğini öğrenme ve uygulama fırsatı elde ediyorlar.

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Cerebrum Tech İş Geliştirme Direktörü ve Cereverse Projesi Lideri Mustafa Furkan Örs, “Metaverse fikri ve dünyası önceki yıllarda sadece oyun ve sosyalleşme konsepti ile varlığını sürdürmekteydi. Ancak bu trend artık insanların o ekosistemlerde etkileşim kurabildiği ve üretim yapabildiği bir şekle dönüşmeye başladı. Cereverse ekosistemi ile hedeflenen de dijital dünyada gerçekleştireceğimiz aktiviteler ve görevler ile fiziksel dünyamıza katkı sağlamak, bu sayede mevcut tüketim ekonomisini daha sürdürülebilir tüketime ve daha verimli üretime dayalı bir hale dönüştürmek’’ dedi.

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Dijital varlıklar ve DAO’lar ile yeni bir ekosistemin inşası Cereverse’teki tüm işlemler için dijital varlık birimleri olan token ve NFT’ler kullanılacak. Bu varlıklar kullanıcılara dijital sahiplik, koleksiyonerlik, değer aktarımı, erişilebilirlik ve birlikte çalışabilirlik sağlayacak. Cereverse kullanıcıları avatarlar, eşya ve malzemeler, biletler, koleksiyonlar ve anahtarlar gibi çeşitli dijital varlıklara geçici veya kalıcı olarak sahip olabilecek.

Bu varlıkların alım satım işlemlerinin yapılacağı NFT Pazaryeri uygulaması, kullanıcıların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamak için geleneksel ve yeni nesil ödeme yöntemlerinin kullanımına aynı anda imkan tanıyacak.

Merkeziyetsiz otonom bir organizasyon olan DAO ise Cereverse ekosisteminin yönetiminden sorumlu olacak. Topluluğun istek, ihtiyaç ve endişelerini dinleyerek ekosistemin sürekli olarak iyileşmesini ve gelişmesini garanti etmenin yanı sıra ekosistemden elde edilen gelirlerin daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle kullanılması üzere BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu, şeffaf ve tarafsız bir şekilde yönetimine olana sağlayacak.

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“DÜNYADAN ALDIĞIMIZI DÜNYAYA GERİ VERİYORUZ”

Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, “Dünyamız, insanlığın mevcut karbon ayak izi ile her zamankinden daha hızlı azalan sınırlı kaynaklara sahip. Toplum olarak yaşamak, sosyalleşmek, eğlenmek, çalışmak, üretmek ve tüketmek için dünyadan çok şey alsak da karşılığında çok daha azını geri veriyoruz. En önemli sorumluluklarımızdan biri doğayı korurken gelişen teknoloji ile gelecek nesillere daha iyi yaşam koşulları sağlamak.

Cereverse ekosistemi de blok zincir, web 3.0, metaverse, NFT ve DAO gibi gelişen kavramlardan yararlanarak teknoloji ve çevre arasında pozitif ve sürdürülebilir bir bağ kurmayı hedefliyor” dedi.

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“METAVERSE DEVRİM NİTELİĞİNDE ETKİ YAPACAK”

Web 3.0 ile herkes için kişiselleştirilmiş ürünler üretilebileceğini, her kullanıcının aynı zamanda bir içerik üreticisi olduğu yeni bir sanal dünyanın başladığını söyleyen Erkul, gerçek ve sanal dünyanın birleşimini sağlayan, insanların farklı cihazlar aracılığıyla iletişim kurmasına ve hatta hareket etmesine olanak veren yeni bir dijital dünyanın inşa edildiğini belirtiyor. Erkul, “Hem gerçek hem de sanal dünyayı aynı anda deneyimlememizi sağlayan metaverse, içerdiği yenilikler nedeniyle

devrim niteliğinde bir etkiye sahip olacak. Bu sayede fiziksel ve dijital varlığımız daha da bütünleşecek, aslında halihazırda ekranlarda geçirdiğimiz zaman daha keyifli, canlı ve verimli bir

hale gelecek” diye konuştu.

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Gartner’ın metaverse hakkındaki tahminlerini paylaşan Erkul, 2026 yılına kadar tüm insanların yüzde 25’inin iş, alışveriş, eğitim veya eğlence/kültür gibi bazı alanlarda metaverse’te günde en az bir saat geçirmesinin beklendiğini söyledi.