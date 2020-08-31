Ceren'in amcası isyan etti! "Soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet"

Bornova ilçesinde, iddiaya göre, geçen perşembe akşamı L.A. adlı kadın, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. (16) ve arkadaşı S.Ö.'nün (16) genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğünü ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, S.Ö. ve T.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında, Ceren Duman'ın cansız bedeni bulundu. Ceren'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yapılan ön incelemede vücudunda kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Duman'ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ceren'in ölümünün ardından S.Ö. ve T.Y. gözaltına alındı. S.Ö. ifadesinde, "Uyuşturucu kullandık, Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı.

Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sararak götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim, teslim oldum" dedi. S.Ö.'nün, Ceren Duman ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile diğer paylaşımları sildiği belirlendi. T.Y. de aynı ifadeyi verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcının ek ifade alınmasını istemesi üzerine emniyete geri getirildi.

‘AĞZI KÖPÜRDÜĞÜNDE DIŞARIYA BIRAKSALARDI, BİRİLERİ HASTANEYE KALDIRIRDI’

Ceren Duman'ın amcası Harun Duman, yaşanan olayın cinayet olduğunu savundu. Duman, "Cuma sabahı babam Yahya Duman, eşimi arayarak haberi verdi. Geldiğimizde Ceren'in vahşice öldürüldüğünü gördük. Sefa yapmışlar, içkiler içmişler. Ceren'in engelli raporu vardı. Bu olayda karşı tarafın ailelerinin de işin içinde olduğunu düşünüyoruz. Bir hafta sonra teslim olmalarını da kesinlikle pişmanlıkla açıklayamayız. Muhtemelen gerekli kişilerle görüştükten sonra teslim oldukları kanaatindeyiz. En kötü ihtimalle Ceren'in ağzı köpürmeye başladığında dışarıya bile bıraksalar birileri görürdü ve hastaneye götürürlerdi" dedi.

'SOĞUKKANLILIKLA İŞLENMİŞ CİNAYET'

Ceren'in evden havuza gitmek için çıktığını belirten Duman, "Son zamanlarda dedesinin yanında kalıyordu. Bazı zamanlarda da dayısı veya anneannesinde kalıyordu. Evden kaçması söz konusu değil. Havuza diye evden çıkmış. Cebinde 30 lira varmış ancak gittiği havuzdun giriş ücreti 50 liraymış. O havuza nasıl girdiğini de merak ediyoruz. Biz bu olayın soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Ölen birçok çocuğumuz var ve bunların artık önüne geçilmesi gerekiyor. Aile dramı deniyor ancak her eş birbirinden ayrılabilir. Dramdan öte ortada bir cinayet var. Çocuklar hem dedesinde hem de anne tarafından akrabalarında hiçbir sıkıntı olmadan kalıyor. Durumu aile dramından çıkarıp cinayete odaklanılması gerekiyor. Yardım yataklık yapanlar da en ağır cezayı alsınlar. Ceren'e bunu yapanların bunun daha beterini çekmelerini istiyoruz ve adalete sığınıyoruz" diye konuştu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

İzmir'in Bornova ilçesinde cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman olayıyla ilgili gözaltına alınan T.Y. ve S.Ö.'nün yanı sıra dün akşam saatlerinde 2 şüpheli daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, kiralık evin sahibi ve resepsiyonistin olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.