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Ceren Özdemir'i canice katletmişti! 'Söylemek istediğin var mı?' sorusuna bu yanıtı verdi

#Ceren Özdemir#Özgür Arduç#Ordu
Ceren Özdemiri canice katletmişti Söylemek istediğin var mı sorusuna bu yanıtı verdi

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın yedinci duruşması görüldü.

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- (AA) - Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkeme heyeti başkanının, "Söylemek istediğin var mı?" sorusu üzerine sanık Arduç, "Yok. Sadece cezanın kesilmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum." dedi.

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Duruşmaya katılan polis memurlarından Zeki Çelik, kararın verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.

OLAY

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'yi bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

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İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.

Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak 2020'de görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Sanık Arduç'un, polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 24 Eylül 2020'de görülen dördüncü duruşmasında, polis memuru Çelik hakkında adli tıp kurumundan istenen kati raporun hazırlanmaması üzerine raporun çıkacağı süre dikkate alınarak, Ceren Özdemir davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve tutukluluğu devam eden sanığın, bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Davanın 6 Temmuz'da yapılan duruşmasında ise polis memuru Çelik hakkında kati raporun dosyaya geldiği ancak eksik hususların giderilmesi için Çelik'in hastaneye sevk edilerek kolundan EMG çekilmesi kararlaştırılmıştı.

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#Ceren Özdemir#Özgür Arduç#Ordu