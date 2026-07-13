Ceren Nisa’dan 12 gündür haber yok

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Ceren Nisa eve dönmeyince ve telefonlarına da ulaşılamayınca ailesi durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceren Nisa Bilen’in bulunması için çalışma başlattı.

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten 2 çocuk annesi Fadime Bilen, "Emniyete başvuru yaptık. Arama başlattılar. O günden bugüne tek bir haber alamadık. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum" dedi.

'TELEFONU KAPALI'

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Burhan Bilen ise kızının daha önce de evden ayrıldığını ancak telefonunun açık olduğunu ifade ederek, "Kızımın telefonları kapalı. Emniyete gidip başvurdum. Daha önceden de 2 sefer evden ayrılmıştı. Ama kızımın telefonları o zamanlar devamlı açıktı, haber alıyordum. Arkadaşlarına gidiyordu, bir iki gün kalıp geliyordu. Kızımdan şu anda hiçbir haber alamıyorum. Başına bir şey gelmesinden endişeleniyorum. Telefon numarası, sosyal medya hesapları şu an aktif değil. Bu yüzden endişe duyuyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

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Kızına dönmesi için çağrıda bulunan Bilen, "Kızım neredeysen çık gel. Sen benim canımsın. Tek isteğim senin bulunman, başka bir şey değil. Gel dön evine; annen, ben, kardeşin perişan olduk. Çok kötü durumdayız lütfen gel" ifadelerini kullandı.