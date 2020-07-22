Ceren Damar, Şule Çet, Emine Bulut... Şimdi de Pınar Gültekin... Artık yeter!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz günü yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul’da yaşayan Pınar’a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri Pınar’ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin’in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM’de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, genç kızın Muğla merkezde bar işleten evli ve iki çocuk babası eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (32) akaryakıt istasyonunda büyük bir pet şişeyle benzin alınca şüpheleri üzerine çekti.

EVİNDE GÖZALTI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından önceki akşam harekete geçen özel ekip, Avcı’yı Menteşe ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Cemal Metin Avcı’nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti. Ekipler, dün 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip Gültekin’in yanmış bedenine ulaştı.

TUTUKLANDI Muğla’da bar işleten, evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı, canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmekten tutuklandı.

BAHANE YİNE AYNI: KISKANÇLIK

Avcı’nın ilk ifadedesinde “Pınar ile ilişkimiz vardı, eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm. Yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum” dediği öğrenildi.

DÖVDÜM BOĞDUM YAKTIM

Cemal Metin Avcı, ifadesinde, Pınar Gültekin ile konuşmak için otomobiliyle bağ evine gittiklerini, burada çıkan tartışmada genç kızı dövdüğünü, bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu söyledi. Avcı daha sonra Gültekin’in cansız bedenini ormanlık alana götürüp çöp varilinde yakarak üzerine beton döktüğünü ifade etti.



Pınar beton dökülmüş bu varilde bulundu.

CANAVARCA, ADİCE, VAHŞİCE

Pınar Gültekin’in cenazesini bekleyen acılı baba Sıddık Gültekin “6 senedir kızım burada okuyor. Bir tane canavarca, adice bir katil zanlısı vahşice öldürmüştür. Ben kızımın cenazesini almaya gelmişim. Sessiz sedasız kızımı götürmek istiyorum.Muğla’da bir sene içinde üçüncü vaka oluyor. Jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür ederim. Ben 15 gün burada yaşayamam” dedi.

‘AYRILIĞI KABUL ETMEMİŞ’

İstanbul’da tekstil işiyle uğraşan Pınar’ın ağabeyi Vedat Gültekin ise, şöyle konuştu: “Kendisiyle arkadaş olmak isteyen kişi kendini bekar olarak tanıtıyor. Kardeşim evli olduğunu öğrenince bir daha aramamasını söylüyor. Bunu duyunca, kardeşimi darp ederek, arabasına bindirip ormana götürüyor. Dövüyor. Bayılınca boğarak öldürüyor. Ardından varilin içine koyup benzin döküp yakıyor. Sonra üzerine beton döküyor. Buraya üniversite okumaya gelmiş. Zaten son senesiydi. Derslerini verip, evine gelecekti. Kimseye zararı olmayan kızdı yani.”

Aile, Adli Tıp’taki otopsinin ardından Pınar’ın cenazesini alarak toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis’in Hizan ilçesine götürdü.

BAKAN: TAKİPÇİSİYİZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in davasına müdahil olacaklarını duyurdu. Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Muğla´da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız” dedi. (DHA)

PINAR İÇİN TEK YÜREK OLDULAR

◊ Pınar Gültekin’in katledilmesinin ardından Türkiye’nin birçok şehrinde kadınlar protesto için sokaklara çıktı. Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirlerde cinayet protesto edilirken İstanbul’da eylemlerin adresi Beşiktaş ve Kadıköy oldu. Beşiktaş’ta toplanan yüzlerce kadın “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganlarıyla erkek şiddetini protesto etti. Protestoya katılan isimler arasında Şevval Sam ve şarkıcı Kalben de vardı. Eylemde bir konuşma yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Fidan Atasevim, “Kadınlar olarak neler çekiyoruz değil mi? Peki size sorarım, kadınlar İstanbul Sözleşmesi’ne dokundurtur muyuz? Dokundurmayız! Artık yeter, kadınların öldürülmesini istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz, insan gibi yaşamak istiyoruz. Eşit yaşamak istiyoruz” dedi. (◊ Aydemir KADIOĞLU /İSTANBUL)