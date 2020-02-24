Ceren Damar olayı nedir? Ceren Damar nasıl öldü?

Ceren Damar olayı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Dava sürecinin önceki gün karara bağlandığı Ceren Damar'ın öldürülmesi olayında avukatın savunması mahkeme salonundaki herkesi şoka uğrattı. Maktule Ceren Damar'ı cinsel suçlama ile karşı karşıya bırakan Avukat Vahit Bıçak, meslektaşları tarafından kınandı. İşte, Ceren Damar olayı hakkında detaylı ve son bilgiler

CEREN DAMAR OLAYI NEDİR?

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet ile babası Ö.H, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Hasan İsmail Hikmet , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasan İsmail Hikmet'in babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EŞİNİN SÖZLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞMUŞTU



Ceren Damar'ın Dışişleri Bakanlığında görevli diplomat eşi 28 yaşındaki Levent Şener, cenazede söylediği sözlerle yürekleri bir kez daha dağlamıştı. Şener, "Sizlerle bir eş, bir evlat, bir abla, sadık bir dost ve çok değerli birisi adına konuşuyorum. Ceren Damar adına konuşuyorum. Hayat bizlere hiç beklemediğimiz anda acılar yaşatabiliyor. Bunu kimi zaman 50 yaşında, kimi zaman 60 yaşında, kimi zaman 30 yaşında yaşatabiliyor. Ben bu acıyı 28 yaşında yaşadım. Bu olay bana şunu gösterdi, Ceren her zaman kurallara uyan, işini dört dörtlük yapan bir insandı. Hiçbir zaman kimse hakkında iftira atmaz ve kötü konuşmazdı. Hocalarımızın dediği gibi kıymetli bir bilim insanıydı. Bu olayları hiçbir zaman kötülükle yenemeyeceğiz, her zaman iyi insan olup iyilikle hareket etmeliyiz. Benim eşim eğitim şehididir. Bunun altını çizmek istiyorum. Görevini harfiyen yapmaya çalışırken azılı bir katil tarafından şehit edilmiştir. Biricik aşkımın annesi Feyzan Hanım, babası Mustafa Bey ve kardeşi Selin Hanım ve tüm akrabalarımız adına sizlere teşekkür ediyoruz. Genç arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum, iyi bir mühendis, iyi bir hukukçu, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın. En önemlisi insanları sevin ve kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Bu olayda da inşallah eğitim sistemindeki yanlışlıklar ve bazı konularda da duyarlılık oluşacaktır" dedi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı. Kararda, sanık Hikmet hakkında ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl, öğrenci Ahmet Eren’i silahlı tehditten ise ayrıca 2 yıl hapis cezasına hükmedildi. Kararda sanığa verilen cezadan herhangi bir indirim yapılmadı.

Kararın ardından adliye önünde basın açıklaması düzenleyen Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar, “Kızımın kanını akıttıkları yetmiyormuş gibi namusuna dil uzattılar, iftirada bulundular. Bunun hesabını da soracağız. Bu dava burada bitmeyecek. Adalet kesinlikle tecelli etmedi. Ağırlaştırılmış müebbetin yatarı 30 yıl yatacak. Ülkem adına üzülüyorum” diye konuştu.

SANIK AVUKATINDAN İFTİRA ZİNCİRİ

anık avukatı Vahit Bıçak, esasa ilişkin savunmasında, “Sanık neler yapabilirdi de yapmadı; bunu açıklayacağım. Sanık elindeki silahla kantine girip birçok kişinin üzerine boşaltmamıştır. Boşaltabilirdi ama yapmadı. Odalarına gidip öğretim görevlilerini de taramamıştır” dedi.

Sanık ile maktule arasında ilişki olduğu iddiasını yineleyen Bıçak, “Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sanık cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur. Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı” sözleriyle yine tepki çekti. Bıçak, “Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası emriyle başlatılan birlik çağrısına rağmen Ceren Damar 15 Temmuz lehine tweet attı” iddiasında da bulundu.



Avukat Bıçak cinayet anını anlatırken, “Sanık maktulü korkutmak için bıçağı çıkarmıştır. 17 bıçak darbesi şehir efsanesidir. Katılanlar bu çocuktan affetmeyi öğrensinler. Bu çocuğa merhamet etmek gerekir. Asıl insanlık dersini sanık vermiştir. İnsan öldürmekten pişmanlığını dile getirmiştir” dedi.