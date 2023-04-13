Cerebrum Tech ve Eczacıbaşı Topluluğu’ndan yapay zeka alanında iş birliği

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Yapay Zeka, Web3, Gaming alanlarında sürdürülebilir çözümler geliştiren girişimcilik stüdyosu Cerebrum Tech, Eczacıbaşı Topluluğu ile yapay zeka alanında önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği ile Cerebrum Tech’in derin öğrenme tabanlı özbağlanımlı dil modeli yapısını kullanarak geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu “Cere”, Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde iş süreçlerine entegre edilecek. 50 kuruluşta 13 bin 500’ü aşkın çalışanı bulunan Topluluk, Türkiye’de yerli yapay zeka uygulaması “Cere”yi kurumsal süreçlerine dahil eden ilk kuruluş oldu.

Cere: Türkiye’nin ilk yapay zekalı sanal karakteri

Türkiye’nin 3 boyutlu avatara sahip yapay zekalı ilk sanal karakteri olan Cere, geçen 23 Mart’ta yapılan lansmanla birlikte kişisel kullanıcıların deneyimine sunuldu. Mobil uygulama ve web üzerinden erişilebilen Cere, basit sorulardan karmaşık konulara kadar akla gelebilecek her türlü soruya anında cevap verebiliyor. Her yaş grubundan kullanıcıya hitap eden “sohbet arkadaşı” Cere, zamanla kullanıcısını daha iyi tanıyarak daha doğru ve etkili yanıtlar üretiyor.

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Cere’nin kurumsal versiyonu ise vakit alan rutin görevleri üstlenerek, çalışanların daha yaratıcı, inovatif ve katma değeri yüksek süreçlere yönelmesine katkı sağlıyor. Projelerin araştırma süreçlerini hızlandırmaktan optimizasyon çözümleri sunmaya, iş modelleri oluşturmaya ve fikir üretimine destek olmaya kadar pek çok alanda destek sunuyor. Ayrıca toplantılara katılarak ihtiyaç duyulan bilgileri anında sunabiliyor, konuşma dökümlerini ve özetlerini e-mail adreslerine postalayabiliyor. Öte yandan önümüzdeki süreçte eklenecek özelliklerle birlikte Cere, son teslim tarihlerini takip ederek, görevler atayacak ve ekip üyelerine ilerleme raporları sağlayarak projelerin günlük programlanmasını yönetmeye de yardımcı olacak.

Erkul: Dijital dönüşümün odağında yapay zeka var

Yapay zeka uygulamalarının iş yaşamını her alanda hızla ve köklü bir biçimde dönüştürdüğünü vurgulayan Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, “Önümüzdeki yıllarda dijital dönüşümünü gerçekleştiren, teknolojiyi özümseyen şirketler daha ön plana çıkacak ve rekabet gücünü koruyacaklar. Yapay zeka teknolojileri de verimliliği ve yaratıcılığı artıran işlevleriyle bu dönüşümün en önemli parçalarından biri. Dolayısıyla hem kişisel hem de kurumsal versiyonuyla geliştirdiğimiz yapay zeka uygulamamız Cere, kullanıcılarına bu yeni dönemin kapılarını aralıyor. Bu süreçte Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından Eczacıbaşı Topluluğu ile böylesine değerli bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

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Esra Eczacıbaşı Coşkun: “Cere, yeni dijital iş arkadaşımız olacak”

Eczacıbaşı Topluluğu olarak dijital teknolojileri tüm iş süreçlerine entegre ederek iş alanlarını dönüştürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü Esra Eczacıbaşı Coşkun, “Topluluğumuzun dijital araçları, veriyi iyi kullanabilen, teknoloji okur-yazarlığı yüksek, çağı yakalarken öncülük de eden bir kurum olma hedefi doğrultusunda Yapay Zeka teknolojilerinin gündelik iş yaşamına entegrasyonunun iş alanlarımızı dönüştüreceğini iş dünyası için düşünüyorumyeni bir standart oluşturacağına inanıyoruz. Cere’yi çalışanlarımıza kurumsal olarak sunarak yapay zekayı çalışanlarımızın gündelik iş süreçlerine entegre etmelerini hızlandırmayı ve geliştirmeyi amaçlıyoruz. Topluluk olarak, yenilikçi bakış açısıyla yapay zekayı kurumsal olarak sahiplenerek çalışanlarına Türkiye’de sunan ilk kurum olmanın gururunu yaşıyor, işlerimize etkilerini görmek için sabırsızlanıyoruz. Yeni dijital iş arkadaşımız Cere, rutin görevleri üstlenerek, büyük verileri basitleştirip içgörüler sağlayarak Eczacıbaşı çalışanlarına destek olacak. Maliyet, zaman ve emek tasarrufu sağlayarak Topluluğumuzun temel hedeflerine odaklanmasını hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.