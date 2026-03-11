Cerebrum Tech, Koreli teknoloji devleriyle stratejik iş birliklerine imza attı

Haberin Devamı

Türkiye’nin yenilikçi teknoloji şirketlerinden Cerebrum Tech, Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Erkul’un Güney Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, ülkenin önde gelen teknoloji ve enerji firmalarıyla bir dizi stratejik iş birliği mutabakatı imzaladı. Bu anlaşmalar, yapay zekâ, yarı iletken teknolojileri, enerji altyapıları ve endüstriyel inovasyon alanlarında Türkiye ile Kore arasındaki teknoloji köprüsünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Ziyaret kapsamında Cerebrum Tech, elektronik ve ileri teknoloji alanında Kore’nin önemli şirketlerinden Chemtronics, ülkenin lider enerji gruplarından GS Energy ve endüstriyel inovasyon devi WiTS ile masaya oturdu. İmzalanan anlaşmalar, ortak Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi, endüstriyel yapay zekâ çözümlerinin entegrasyonu ve küresel pazarlar için yenilikçi teknolojiler üretilmesini kapsıyor.

Haberin Devamı

“ORTAK AKIL VE VİZYON”

Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Erkul, imzalanan anlaşmaların her iki ülke için de büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti.

"Güney Kore, teknoloji ve inovasyon alanında dünyanın en dinamik ekosistemlerinden birine sahip. Cerebrum Tech olarak, bu ekosistemin önemli oyuncularıyla stratejik ortaklıklar kurarak küresel vizyonumuzu bir adım öteye taşıyoruz," diyen Erdem Erkul, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu iş birlikleri, sadece teknoloji transferi anlamına gelmiyor; aynı zamanda yapay zekâ, mobilite ve sürdürülebilir enerji gibi geleceği şekillendiren alanlarda ortak akıl ve vizyonla hareket etme kararlılığımızı gösteriyor. Türkiye’nin teknoloji üretimindeki yetkinliğini, Kore’nin global pazardaki deneyimiyle birleştirerek dünya çapında ses getirecek projelere imza atacağımıza inanıyorum."

İki ülke arasındaki ilişkilere uzun yıllardır katkı sağlayan Erkul, aynı zamanda Kore Cumhuriyeti’nin Sivas Fahri Konsolosu olarak görev yapıyor. Erkul, geçmişte de Türkiye-Kore arasında çok sayıda Ar-Ge ve inovasyon projesine liderlik etmişti.

Haberin Devamı

KİLİT OYUNCULARI BİR ARAYA GETİREN ANLAŞMALAR

Cerebrum Tech’in Kore’de gerçekleştirdiği stratejik iş birlikleri, farklı sektörlerdeki kilit oyuncuları bir araya getiriyor. Elektronik ve yarı iletken sektörünün öncülerinden Chemtronics ile yapılan anlaşma, yapay zekâ destekli endüstriyel çözümler, ileri malzeme teknolojileri ve ortak Ar-Ge projelerine odaklanıyor.

Enerji ve altyapı alanında ise Kore’nin lider gruplarından GS Energy ile güçler birleştirildi. Bu iş birliği, özellikle elektrikli araç şarj altyapılarında yapay zekâ entegrasyonu ve akıllı enerji yönetimi sistemlerinin geliştirilmesini hedefliyor. Endüstriyel inovasyon ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren WiTS ile imzalanan mutabakat ise otomotiv odaklı Ar-Ge çalışmaları, mobilite çözümleri ve endüstriyel yapay zekâ uygulamaları alanlarında ortak projeler geliştirilmesini öngörüyor.

Haberin Devamı

Bu anlaşmalar, Cerebrum Tech’in Ankara, İstanbul, Seul, Londra, Silikon Vadisi ve Hollanda’daki ofisleri aracılığıyla yürüttüğü küresel genişleme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket, "bildiklerinin değil, bilmediklerinin peşinde olma" vizyonuyla, farklı coğrafyalardaki teknoloji liderleriyle iş birliği yaparak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam etmeyi amaçlıyor.

Cerebrum Tech:

2021 yılında kurulan Cerebrum Tech, yapay zeka alanında uzman kadrosuyla, ulusal ve küresel pazarlara yenilikçi ürünler ve çözümler sunan bir teknoloji şirketidir. Veriye ve geri bildirime dayalı ürün geliştirme süreçleriyle iş ortaklarına ve müşterilerine yüksek katma değer sağlamaktadır. Sağlık, finans, perakende, eğitim, endüstri ve akıllı şehircilik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Cerebrum Tech, Avrupa Birliği regülasyonlarıyla uyumlu, etik ve güvenli yapay zeka uygulamalarıyla öne çıkmaktadır. Silikon Vadisi, İstanbul, Ankara, Seul, Londra, Hollanda ve Malta’daki ofisleriyle uluslararası arenada faaliyet göstermeye devam eden Cerebrum Tech, Türkiye’nin teknoloji alanında lider ve küresel oyuncularından biri olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir.