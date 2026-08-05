Çerçeve yasada son ana kadar büyük uzlaşı arayışı... Kırmızı çizgiler

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KENDİNİ fesheden PKK’nın tümden tasfiyesini sağlamayı hedefleyen çerçeve düzenleme, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” adıyla Meclis gündemine geliyor. Teklife İYİ Parti dışındaki tüm parti gruplarının imzasını almak amacıyla AK Partili yöneticilerin muhalefetle temasları son ana kadar devam etti. Sadece “münfesih (dağılmış)” haliyle PKK’yı ve onun çatı sözleşmesi KCK’yı kapsayan teklif, genel-özel af olasılığına veya kişiye özgü statüye olanak tanımıyor. Silah bırakan PKK militanları için öngörülen adımlar, örgütün dağıldığına ve Türkiye Cumhriyeti Devleti için artık tehdit oluşturmadığına dair Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra atılacak.

CUMHUR İTTİFAKI TAM KADRO

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AK Parti’nin Meclis grubunda imzaya açılan yasa teklifini dün akşam saatlerine kadar AK Parti milletvekillerinin tamamına yakını imzaladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle birlikte MHP milletvekilleri de teklifi imzaladı. Bahçeli’nin imzaladığı metni Grup Başkanvekili Erkan Akçay AK Parti Grup Bürosu’na giderek teslim etti. AK Parti yönetimi, teklifi, partili 276 milletvekilinin tamamının imzasıyla bugün Meclis Başkanlığı’na sunmayı planlıyor.

AK PARTİ’DE BİLGİLENDİRME

Meclis’e bugün sunulursa teklifin cuma günü Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. AK Partili yetkililer bugün basına kapalı yapılacak grup toplantısında milletvekillerini bilgilendirecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, teklifin ayrıntıları ve Meclis’te görüşülme takvimiyle ilgili grubu bilgilendirip milletvekillerinin sorularını yanıtlayacaklar. İYİ Parti dışındaki muhalefet gruplarının teklife imza vermeseler bile engelleyici tavır almaması bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

İYİ Parti TBMM Grubu da dün Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Çerçeve yasayla ilgili gelişmelerin ele alındığı toplantının ardından İYİ Parti’den yapılan açıklamada, “Türk milletinin hukuku, egemenliği ve TBMM’nin şerefi adına mücadelemiz sonuna kadar sürecektir” denildi. İYİ Parti’nin olası engelleme yöntemleri teklifin Meclis’ten çıkma takvimini etkileyebilecek. Ancak Cumhur İttifakı, en geç 13 Ağustos’a kadar teklifi yasalaştırmayı hedefliyor.

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AŞAMALI UYGULANACAK

Teklifte bazı sınırlamalar ve uygulamaya yönelik “aşamalar” öngörüldü. Buna göre öncelikle yasa sadece “münfesih (dağılmış)” olması şartıyla PKK’yı ve bu örgütün bileşenlerini çatı sözleşmesinde toplayan KCK’yı kapsıyor. Yeni mevzuatın uygulanmasının ilk ve vazgeçilmez kuralı olarak, “terör örgütünün silahlarını tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bırakması” şartı getirildi. Silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek.

MGK, RESMİ GAZETE’DE İLAN EDECEK

Bunun için “teyit-tespit” mekanizması işletilecek. Askeri ve istihbari açıdan en yetkili devlet kurumlarından gelen saha raporları Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) değerlendirilecek. Bölücü örgütün tamamen dağıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından artık tehdit oluşturmadığına dair MGK kararı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 6 aylık başvuru süresi başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Adalet, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ile MİT ve TSK temsilcilerinin de olduğu bir kurul süreci yönetecek. Ayrıca Meclis’te İzleme Komisyonu kurulacak. TBMM Komisyonu gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek.

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KİMLERİ KAPSAMIYOR

- Belirli amaca özgü ve geçici olmasına karşın teklif hazırlanırken “kanunların genel ve soyut olması” ilkesine bağlı kalınmaya çalışıldı. Teklifte genel veya özel af getirebilecek veya bu sonucu doğurma riski taşıyan bir düzenlemenin yer almayacağı belirtildi. Herhangi bir kişiye özel statü içermeyen teklif, terör saldırısı talimatı veren, güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik ceza indirimi veya özel infaz düzenlemesi içermiyor. Cinayet, işkence gibi ağır suçlara karışan örgüt üyeleri ile örgüt yöneticileri ceza ertelemesinden yararlanmayacak. Örgütün yurtdışındaki farklı bileşenleri nedeniyle yasanın kapsayacağı kişi sayısıyla ilgili tahminler değişiyor. Irak ve dağlarındaki örgüt üyeleri, Suriye’de kalanlar, Avrupa’daki ayakları ve cezaevindeki hükümlülerden oluşan yaklaşık 7 bin PKK’lının kapsama girebileceği belirtiliyor. Ancak bazıları sınır ötesinde aile kuran ve aileleri Irak’taki kamplarda yaşayan örgüt üyelerinden çoğunun silah bırakıp bulundukları ülkede sosyal hayata katılabileceği tahmin ediliyor. MGK kararı yayımlandıktan sonra öncelikle cezaevindeki 3 bin 600’e yakın PKK’lının büyük bölümünün başvuru yapması bekleniyor.

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SÜRECİN TEMEL HEDEFİ

- Alınan bilgiye göre teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi: “Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğini esas alan stratejik bir devlet politikasıdır. Sürecin temel şartı, terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır. Amaç iç cepheyi güçlendirmek, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine terör yükünden arınmış güçlü bir Türkiye ile yürümektir. Terörsüz Türkiye vizyonu, sadece ulusal güvenlik değil, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar perspektifi de taşımaktadır.”

PARTİLERE ZİYARET

- AK Parti yönetimi, ortak imzayı sağlamak amacıyla muhalefette uzlaşma arayışını dün gün boyu sürdürdü. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Yeni Yol, Yeni Parti ve CHP gruplarını ziyaret ederek destek istedi. CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdulhamit Gül, “Yarın inşallah veririz” dedi.

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EMİR: İÇERİĞİNİ ANLATTILAR

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Yeni Parti heyeti ile bir araya gelerek bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, “Somut bir taslak görmedik. Şu anda bizim kendi heyetlerimizle, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif bizim için söz konusu değil henüz en azından. Ama kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK, KCK örgütü ve uzantılarına dönük, ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasa ile belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz. Teklif somutlaşıp Meclis gündemine geldiğinde partinin tutumunu daha detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

GÜL: BUGÜN İNŞALLAH MECLİS’E VERİRİZ

Ziyaretin ardından konuşan Abdulhamit Gül de teklifin TBMM Başkanlığı’na ne zaman sunulacağına ilişkin soru üzerine, “Artık yarın (bugün) inşallah veririz” yanıtını verdi.