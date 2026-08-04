Çerçeve yasada kritik hafta: Ortak imza arayışı

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MECLİS, silah bırakan PKK terör örgütünün tasfiyesini sağlayacak çerçeve yasayla bu yasama yılının finalini yapmaya hazırlanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile teklif üzerinde uzun görüşmeler yaptı. Bu toplantıların bir bölümüne DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da katıldığı öğrenildi.

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METİN İMZAYA AÇILDI

Taslak üzerinde genel bir uzlaşı sağlayan AK Parti kurmayları, grubu olan partilerin tamamından imza almayı hedefliyor. Bu amaçla AK Parti Grup Başkanı Güler, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grup yöneticileriyle görüşmeler yaptı. İYİ Parti dışındaki gruplar taslakla ilgili engelleyici tutum almazken, buna karşın bazı itirazlar ve çekinceler nedeniyle bazı partilerin ortak imza atmaya sıcak bakmadıkları öğrenildi. AK Parti yönetimi teklifi dün kendi grubunda milletvekillerinin imzasına açtı. Milletvekillerinden bu akşama kadar teklife imza atmaları beklenecek. Gruplarca ortak imza verilmezse teklifin AK Parti ve MHP gruplarının imzasıyla sunulma olasılığı bulunuyor.

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İVEDİ TAKVİM

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Cumhur İttifakı, hafta bitmeden Meclis’e sunulacak teklifin hızla Adalet Komisyonu’nda görüşülmesini istiyor. TBMM İçtüzüğü’ne göre yasa teklifleri, Meclis’e sunulmalarından itibaren 48 saat geçmedikçe komisyonda görüşülemiyor. Ancak TBMM Danışma Kurulu’nun tavsiye kararıyla bu süre kaldırılabiliyor. Cumhur İttifakı, teklifi sunulduktan sonraki gün Adalet Komisyonu’nda görüştürmek isterse Danışma Kurulu kararına ihtiyaç duyacak. İçtüzüğe göre Meclis’te grubu olan tüm partilerin bulunduğu Danışma Kurulu’nda oybirliğiyle karar alınabiliyor. Bu durumda grupların “anlayış birliği” ivedi takvimin uygulanması açısından da önem taşıyor.

GENEL KURUL PLANI

Teklif komisyonda kabul edilirse yine aynı yöntemle hemen Genel Kurul’un gündemine alınacak. Komisyon ile Genel Kurul aşamasının hızlandırılması için de Danışma Kurulu’nda oybirliği aranacak. Ciddi engelle karşılaşmazsa Genel Kurul’un hafta sonu da çalışarak teklifi yasalaştırma olasılığı bulunuyor. Ancak sürece ve düzenlemeye muhalefet eden İYİ Parti’nin direnç düzeyi ve olası engelleme yöntemlerine göre takvimde değişiklikler olabileceği belirtiliyor.

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DÜZENLEMEDE NELER VAR

Teklif yasalaşırsa Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilecek.

- Düzenleme, fesih sürecini tamamlayıp “dağılmış” bir örgüte özgü, süreli ve geçici olacak.

- Eski örgüt üyeleri, sempatizanları ve örgütle bağlantılı suçlardan yargılananlara altı aylık başuru süresi tanınacak.

- Düzenlemedeki “denetimli serbestlik” veya “ceza ertelemesi” haklarıyla cezaevinde bulunan 3 bin 600’e yakın PKK’lı hükümlünün aşama aşama serbest bırakılması bekleniyor.

- Tahliye olacak PKK’lılara üç yıllık adli kontrol sürecinde Türk Ceza Yasası’ndaki “hak mahrumiyetleri” uygulanacak.

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İZLEME VE KOORDİNASYON KURULU

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- Halen yurtdışında, dağlarda, mağaralarda olup silah bırakan örgüt üyeleri için ise farklı işlemler yapılacak. Örgütün fiilen dağıldığı en yetkili devlet kurumlarınca “tespit ve teyit” edilince sonraki aşamaya geçilecek.

- Süreci Toplumsal Bütünleşme, İzleme ve Koordinasyon Kurulu yürütecek. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere farklı bakanlıklar ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de temsil edileceği kurulun başkanı, Cumhurbaşkanı’nca atanacak.

- Kurul, hem örgütün fesih işlemlerinin tamamlanmasını takip edecek hem de silah bırakan örgüt üyelerinin topluma uyum aşamalarını koordine edecek. Bu çalışmalara gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da destek verecek.

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- Kurul, altı ayda bir izleme raporu hazırlayacak ve bu rapor Meclis Başkanlığı’na da sunulacak.

YENİ PARTİ’DEN İMZA İTİRAZI

- YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti’den olması gereken nezaket ve ciddiyette bir görüşme önerisi gelmediğinden teklife imza atmalarının söz konusu olmadığını söyledi. Kendilerine ve milletvekillerinin incelemesine bir taslak sunulmadığını vurgulayan Emir, “Nasıl getireceğini bilmiyoruz. Görmediğimiz bir taslağa açıktan, bırakın altına imza atmayı destek olup olmamayı söylememiz akla aykırıdır. Ama Yeni Parti olarak durduğumuz yerdeyiz. Türkiye’nin barışı için, terörün kalıcı olarak bitmesi için, aynı zamanda hukuk devleti için atılması gereken adımlar konusunda öncü olmaya ve elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız” dedi.

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