Çerçeve yasada anlaşma var

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Teklifte, “af” veya “pişmanlık” gibi tartışmalı hukuki normlara gidilmeden silah bırakan örgüt üyelerinin irtibat ve eylem düzeylerine göre tasnif edileceği belirtildi.

KÜÇÜMSENMEMESİ GEREKİR

DEM Parti Sözcüsü Doğan dün düzenlediği basın toplantısında, teklifin bu ay Meclis Başkanlığı’na verilmesi konusunda uzlaşma olduğunu vurguladı. Doğan şunları söyledi:

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“Temmuz ayında çerçeve yasa Meclis’e gelecek. Hâlâ kapsamını bilmiyoruz. Bizimle paylaşılmış bir taslak yok. Heyetimiz birtakım görüşmeler yapıyor. Kapsamı ve zamanlamasına ilişkin istişareler halen sürüyor. Çerçeve yasa aşamasına gelmiş olmayı çok önemli buluyoruz. Çerçeve yasanın zamanlamasına ilişkin konsensüsü de çok kritik değerde görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda yaptığı açıklamaların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda ortaya konmuş siyasi iradenin görmezden gelinmemesi, küçümsenmemesi gerektiğini de ifade ediyoruz. Bu konuda konsensüs sağlanması için çaba gösteren herkesin gayretinin bizim için çok büyük önemi var.

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Öcalan ile taslağın görüşüldüğü ve taslağa onay verdiği söyleniyor. Bunu nasıl teyit edebiliriz? Biz şu anda bunu bilmiyoruz. Çünkü heyetimiz Öcalan ile 40 gündür görüşmedi. Kamuoyunda da bu bilgi yok.”

AF VEYA PİŞMANLIK YOK

“Kod yasa, kök yasa” veya “çerçeve yasa” olarak tanımlanan geçici teklifte “pişmanlık” veya “af” öngörülmediği belirtildi.

- Edinilen bilgiye göre taslakta, yalnız PKK ile sınırlı olmak üzere “münfesih (feshedilen) örgüt” tanımlaması yapıldı. Lağvedilen örgütün eski yönetici ve üyeleri; “tepe yöneticisi, orta-alt kademe yönetici, iltisaklı olup eylemli suça karışmayanlar, yardım-yataklık yapanlar, suça karışmış olanlar, hafif eylemi olan ve ağır eylemi olan üyeler” gibi tasnif edilecek.

- Münfesih (feshedilmiş) örgütün üyeleri açısından “denetimli serbestlik, şartlı salıverme, adli kontrol” gibi infaz işlemleri daha esnek ve geniş kapsamlı uygulanacak.

- Sadece “üye” olmaktan haklarında soruşturma açılan veya yargılanıp ceza alan PKK’lıların dosyaları doğrudan düşecek. “Üyelik” nedeniyle cezaevinde olan eski PKK’lılar tahliye edilecek. Eylemi bulunanlar açısından ise, “münfesih örgüte özgü ve belirlenen sürede başvurmak şartıyla” ayrıca ceza indirimları yapılacak. * Cezasını tamamlayan örgüt üyelerinin toplumla uyumlarının sağlanması amacıyla da kurumlara sorumluluk yüklenecek.

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- Geçici nitelikteki yasa, belirlenen tarihten itibaren yürürlükten kalkacak.

Teklif taslağında, Türk hukuk sisteminde yer almayan “umut hakkı”na yönelik düzenleme bulunmuyor.

BOLU’DA ÖZEL KALEM DE TUTUKLANDI

BOLU Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ‘zimmet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i serbest bırakılırken, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız tutuklandı. Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görevinden uzaklaştırılmıştı. Tanju Özcan hakkında ‘icbar suretiyle irtikap’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Öte yandan hakkında ’rüşvet vermek’ suçundan soruşturma yürütülen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.