Çerçeve yasa yürürlükte: Kurul ilk toplantıya hazırlanıyor

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Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakan PKK’nın tasfiye işlemlerini düzenleyen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girdi. Tespit ve teyit aşamalarını yürütecek olan Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 24 Ağustos Pazartesi ilk toplantısını yapacak. Yılmaz, öncelikle alt komisyonlar oluşturacaklarını ve yasadaki tüm sorumlulukları yerine getirmek için yoğun mesai sergileyeceklerini belirtti.

KURUL HEMEN OLUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Ağustos Salı günü onayına sunulan yasayı önceki gece imzalayarak Resmi Gazete’ye gönderdi. Yasa, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasada tanımlanan kendi başkanlığındaki Kurul’un dün itibarıyla oluştuğunu açıkladı. Yılmaz şu bilgileri verdi:

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“Kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu toplantıda Kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca, Kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak, 7595 Sayılı Kanun’la tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir.”

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DÖRT BAKAN VE GÜVENLİK BAŞKANLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki Kurul, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nden oluşuyor. Kurul’un adının resmi toplantı duyurusuyla veya ilk toplantıya ilişkin açıklamayla ilan edilmesi bekleniyor. Kurul, bakanların yanı sıra konuyla ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ile gerekli gördüğünde sivil toplum, meslek birliği veya kanaat önderi gibi temsilcileri toplantılarına davet edip bilgi alabilecek.

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TESPİT VE TEYİT SÜRECİ

“Tespit ve teyit” aşamasını başlatan Kurul, öncelikle örgütteki silah bırakma işlemlerini ve PKK/KCK yapılanması ile bileşenlerinin yurtdışındaki faaliyetlerinin tasfiyesini takip edecek. Silahların hangi yöntemle nasıl bırakılacağına dair şartlar da Kurul tarafından belirlenecek. Yasada, “Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınır” hükmü bulunuyor.

İLK MGK EKİM AYINDA

- MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte tasfiye olan örgütün eski üyeleri ve “propaganda, yardım-yataklık, iltisaklı olmak” gibi örgütle bağlantılı suçlardan soruşturulan, yargılanan veya hüküm giyenlerin başvuruları alınacak. Bu başvurular üzerine hâkimlikler ve savcılıklar ceza ertelemesi kararları verebilecek. MGK’nın ilk olağan toplantısını ekim ayında yapması planlanıyor. Silah bırakma sürecinin ivmesi, Kurul’un tespitlerine ilişkin raporun ilk MGK’ya yetişip yetişmeyeceğini de gösterecek. Her şartta, “kasten öldürme suçundan mahkûm olanlar ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar” yasadan yararlanmayacak.

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KURUL DEVAM EDECEK

MGK kararından sonra başvuruların alındığı altı ayın ardından da Kurul çalışmaya devam edecek. Özel Kurul, MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından önce işlenmiş olup da yasa kapsamına giren suçlardan dolayı yeni bir ihbar veya şikâyet geldiğinde soruşturma yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Ceza ertelemesinden yararlanan PKK’lıların, daha önce işledikleri iddia edilen terör suçlarından soruşturulmaları Kurul’un kararına bağlı olacak.

BAŞVURULAR DAHA SONRA

- Yasadan yararlanmak isteyen eski örgüt üyelerinin başvuruları hemen başlamıyor. Örgütün yurtdışındaki unsurlarının faaliyetlerine son verdikleri ve dağ kadrolarındaki teröristlerin tamamen silah bıraktıkları tespit edildiğinde Kurul, rapor çıkaracak. Rapor, MGK’da değerlendirilecek. Süreç planlandığı gibi gerçekleşirse MGK, “PKK/KCK terör örgütü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumların, fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca teyit edildiğini” karara bağlayacak. Karar, Cumhurbaşkanlığı’na sunulacak. Cumhurbaşkanı, kararnameyle Resmi Gazete’ye gönderecek.