Çerçeve yasa Meclis’e sunuluyor

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, grubu olan partilerin liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından teklifin bu hafta ortak imza ile sunulacağını açıklamıştı. 10-12 madde arasında olması öngörülen teklifte tam uzlaşma sağlanırsa, İYİ Parti dışında Meclis’te grubu olan AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP ve Yeni Yol gruplarının imzasını taşıyacak. Altı parti grubu tarafından imzalanmazsa bile İYİ Parti dışındaki muhalefet partileri engelleyici tutum almayacaklarını deklare ettiler. Bu durumda AK Parti ve MHP gruplarının imzasıyla sunulacak teklifin çarşamba günü Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi ve en geç gelecek hafta Genel Kurul’dan geçirilmesi planlanıyor.

TEK SEFERLİK, SÜRELİ

Partilerin ayrıntılardaki bazı farklı yaklaşımları nedeniyle taslak üzerindeki görüşmeler son dakikaya kadar devam edecek. Edinilen bilgiye göre teklif tek seferlik ve süreli olacak. Teklifte “münfesih (dağılmış)” örgüt tanımı yapılacak ve silah bırakan örgütün fesih sürecini tamamladığı yetkili devlet kurumlarınca tespit edilecek. Dağıldığı resmen onaylanan terör örgütünün üyelerine altı aylık süre verilecek.

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TERÖR BÜROLARI BAKACAK

Bu sürede başvuruda bulunan örgüt mensupları; “üyelik, propaganda, yardım-yataklık ve irtibatlı-iltisaklı olmak” gibi suçlamalardan yargılanmayacak. PKK ve bağlantılı suçlardan cezaevindeki hükümlüler ile sınır dışından gelecek örgüt üyeleri ve aileleriyle ilgili dosyalara Adalet Bakanlığı’nca 81 ilde kurulan Terör Suçları Soruşturma Büroları bakacak. Ülke genelinde kurulan 175 terör suçları bürosunca işlemlerin hızla yürütülmesi bekleniyor. Cinayet, işkence gibi ağır suçlara karışmayan örgüt üyeleri, üç yıllık denetimli serbestlik şartıyla bırakılacak. Eski örgüt üyeleri bu süre içinde bazı kamusal hakları kullanamayacaklar ve siyaset yapamayacaklar. Üç yıl yeni bir suça karışmayanların haklarındaki önceki suç isnatlarına yönelik işlem yapılmayacak.

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ŞEHİT ÇOCUKLARINA STATÜ

- AK Parti, uzun süredir üzerinde çalışılan şehit yakınları ve gazilerle ilgili yasa teklifini de bu hafta Meclis’e sunmaya hazırlanıyor. Teklifle, şehit yakınlarına yönelik istihdam hakkının kapsamı genişletiliyor. Şehit çocuklarından sadece birinin kamuda istihdam edilmesini içeren mevcut düzenlemeden bu sınırlama kaldırılacak. Şehitlerin tüm çocukları kamu kurumlarında istihdam hakkına kavuşacak. Ayrıca şehit aileleri ve gazilere sağlanan sosyal desteklerin artırılması, ulaşım-eğitim gibi alanlardaki dolaylı desteklerin de genişletilmesi hedefleniyor.

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HEYET İMRALI’DA

- DEM Parti’nin İmralı Heyeti de dün adaya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Erol’dan oluşan heyet dünkü görüşmede, farklı partilerde yasa teklifi üzerine yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgileri aktardı. Heyetin ziyaretle ilgili bugün yazılı açıklama yapması bekleniyor.