×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çerçeve yasa Meclis gündeminde

Güncelleme Tarihi:

#Çerçeve Yasa#Terörle Mücadele#PKK Tasfiyesi
Çerçeve yasa Meclis gündeminde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 07:00

Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakan terör örgütü PKK’nın tasfiyesini hızlandıracak yasa teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un partiler turunun ardından AK Parti ve DEM Partili yöneticiler yasa teklifinin ayrıntılarını değerlendirmişti. TBMM Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu’nda görev alan koordinatör grup başkanvekillerinin taslak üzerinde son bir görüşme yapabileceği ve ardından teklifin Meclis’e sunulabileceği belirtildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin “Bir aksilik çıkmazsa en kısa sürede bir çerçeve yasa Meclis’e gelecek. Muhtemelen bu hafta içi bir yasa gelecek. Bu yasayı küçümsememek gerekiyor” dedi.

EN KAPSAMLI ÖĞRENCİ AFFI

Genel Kurul’da yarından itibaren, üniversitelerden atılanlar veya ayrılanların dönüşüne olanak tanıyan torba teklif de görüşülecek. Düzenlemeye göre; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenimi görürken belli sebepler dışında ilişiği kesilenler, başvuruda bulunmaları halinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Bunun için hak sahiplerinin dört ay içinde başvuruda bulunması gerekiyor.                           

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çerçeve Yasa#Terörle Mücadele#PKK Tasfiyesi

BAKMADAN GEÇME!