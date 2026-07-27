Çerçeve yasa Meclis gündeminde

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un partiler turunun ardından AK Parti ve DEM Partili yöneticiler yasa teklifinin ayrıntılarını değerlendirmişti. TBMM Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu’nda görev alan koordinatör grup başkanvekillerinin taslak üzerinde son bir görüşme yapabileceği ve ardından teklifin Meclis’e sunulabileceği belirtildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin “Bir aksilik çıkmazsa en kısa sürede bir çerçeve yasa Meclis’e gelecek. Muhtemelen bu hafta içi bir yasa gelecek. Bu yasayı küçümsememek gerekiyor” dedi.

EN KAPSAMLI ÖĞRENCİ AFFI

Genel Kurul’da yarından itibaren, üniversitelerden atılanlar veya ayrılanların dönüşüne olanak tanıyan torba teklif de görüşülecek. Düzenlemeye göre; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenimi görürken belli sebepler dışında ilişiği kesilenler, başvuruda bulunmaları halinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Bunun için hak sahiplerinin dört ay içinde başvuruda bulunması gerekiyor.