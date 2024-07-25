Cerattepe kazandı

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RİZE İdare Mahkemesi, Artvin Cerattepe’de 2017’den beri madencilik faaliyet yürüten Cengiz Holding’in ÇED olumlu kararını iptal etti. 25 yıldır Artvin’i korumak için mücadele eden Yeşil Artvin Derneği, valilik başta olmak üzere il özel idare ile orman, çevre, enerji bakanlıkları il müdürlüklerine mahkeme kararını içeren dilekçe verdi. Dilekçede mahkemenin iptal kararı nedeniyle şirketin en geç 1 ay içinde Cerattepe’den çıkmasının sağlanması istendi.

‘ÜRETİM DERHAL DURDURULMALI’

İlgili kurumlara mahkeme kararının yerine getirilmesi için yazı gönderen Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu kararla Cerattepe’de sürmekte olan madencilik faaliyetinin dayanağı olan ÇED olumlu kararı iptal edil diğinden yapılan madenciliğin yasal dayanağı kalmamıştır. Madencilik faaliyeti yasadışı bir faaliyete dönüşmüştür. Bu nedenle 1 ay içinde faaliyetin durdurularak, alanın eski haline getirilmesi ve kamu idaresine teslim edilmesi gerekir. 1 aylık süre faaliyetin devamı değil, maden şirketinin, iş ve makinelerinin toparlanarak alandan çıkarılması için verilen süredir. Üretim ise derhal durdurulmalıdır. Tüm bu nedenlerle 1 ay içinde tüm iş ve makinelerin alandan çıkarılması, maden alanının rehabilitasyon çalışmalarının başlamasına karar verilmesini valilik makamından bekliyor, gereğini takdirlerinize saygıyla sunuyoruz.”

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ARI KOVANINA ÇOMAK SOKMAK

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Bölgesi’nde Cengiz Holding’in madencilik faaliyetinin durdurulması için açılan davada doğa bilimci, orman mühendisi Prof. Dr. Doğan Kantarcı’nın görüşleri mahkemeye sunulmuştu. Kantarcı, “Burada maden çıkarmak arı kovanına çomak sokmaya benzer. Eğer burada bakır sülfürü aktif hale getirirseniz, sülfirik asite dönüşür ve tüm kaynak sularına ağır metaller karışır. Halk kanser yapıcı su içmek zorunda kalır” demişti.