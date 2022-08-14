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Cerablus’ta Türk Bayrağı'nı indirmeye çalışan 6 provokatör gözaltına alındı

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#Suriye#Cerablus#Türk Bayrağı
Cerablus’ta Türk Bayrağını indirmeye çalışan 6 provokatör gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 13:45

Suriye'nin Cerablus ilçesinde Türk Bayrağı'nı indirmeye çalışan 6 provokatör yakalanarak gözaltına alındı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli muhalifler ile Suriye yönetimi arasında uzlaşma olması gerektiğine ilişkin açıklamasının yanlış lanse edilmesi Suriye'nin Cerablus ilçesinde protesto gösterilerine neden oldu. Esad rejimi ile görüşülmesine karşı çıkan Suriyelilerin Cerablus’ta çıkardığı olaylar esnasında Türk Bayrağı indirilmeye çalışıldı.

Provokatörlerin halkı kışkırtmak için Türk Bayrağı'nı indirmeye çalışması tepki çekerken, Gaziantep Cerablus Jandarma Danışman Komutanlığı ile Cerablus Askeri Şurta olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde bayrağı indirmeye çalışan provokatörlerin A.K., A.M., A.E.A., A.E.S., F.E.M ve M.E.C. olduğu belirlendi. Şahıslar, ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

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#Suriye#Cerablus#Türk Bayrağı

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