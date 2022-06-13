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'Cep'lerde siren çaldı

#AFAD#Hayati Uyarı Bildirimi#CEP TELEFONU
Ceplerde siren çaldı

Birçok bölgede sel gibi olumsuzluklara neden olan kuvvetli yağış nedeniyle AFAD, dün cep telefonlarına ‘Hayati Uyarı Bildirimi’ gönderdi. Alarm sesi ile birlikte gelen bildirimde, “Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayınız” ifadesi yer aldı.

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İLK KEZ UYGULANDI

AFAD yetkilileri, “Hayati Uyarı Bildirimi” uygulamasının ilk kez kullanıldığını belirterek, “Önceki gün sel dolayısıyla yaşanan üzücü olayların tekrar yaşanmaması için bu uyarı uygulamasını başlatmak istedik” dedi. Yetkililer bazı GSM operatörlerinin yanlışlıkla bildirimi bir kaç kez akıllı telefon kullanıcılarına gönderdiklerini, bunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını belirttiler. 

TWITTER'I SALLADI

Mesajın bazı kullanıcılara birden fazla gönderilmesi ve mesajın iletilmesi sırasında akıllı telefonlarda alarm sireni çalması vatandaşlarda merak ve şaşkınlık uyandırdı. Sosyal medyadan da uygulama ile ilgili şu mesajlar paylaşıldı:

* “Dünya yok oluyor sandım, kalbime iniyordu”

* “Bir de tam ders çalışırken Allah’ım dünyayı yok et derken, böyle bir şey olması...”

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* “YKS için 3 gram aklım vardı artık o da yok teşekkürler.”

* “Tek soru o siren sesi ve titreşimle bu uyarıyı yollamak kimin fikriydi.”

* “Deneme çözüyordum ödüm koptu.”

* “Telefon patlayacak sandım”

* “Kalp krizinden gideceğiz, bu nasıl alarm?”

* “AFAD’ın hayati uyarısı hayatımı sonlandırıyordu.”

* “Uzun zaman sonra bir bildirim kalbimin ritmini değiştirdi.”

 

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#AFAD#Hayati Uyarı Bildirimi#CEP TELEFONU

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