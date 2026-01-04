Cep telefonuyla anbean kaydedildi: Rüzgar otomobili devirdi

Güncelleme Tarihi:
Bursa'da şiddetli rüzgar, mini otomobili devirdi. Olayda kısa süreli panik yaşandı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Sırameşeler Metro İstasyonu yakınlarında, Ankara istikametinde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki mini otomobil devrilerek yan yattı.
CEP TELEFONUYLA ANBEAN KAYDEDİLDİ
Mini otomobilde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşların zamanında müdahalesi muhtemel bir facianın önüne geçti.