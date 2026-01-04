×
Gündem Haberleri

Cep telefonuyla anbean kaydedildi: Rüzgar otomobili devirdi

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Şiddetli Rüzgar#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 11:02

Bursa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen mini otomobilde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'da şiddetli rüzgar, mini otomobili devirdi. Olayda kısa süreli panik yaşandı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Sırameşeler Metro İstasyonu yakınlarında, Ankara istikametinde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki mini otomobil devrilerek yan yattı.

CEP TELEFONUYLA  ANBEAN KAYDEDİLDİ

Mini otomobilde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Olay nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşların zamanında müdahalesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

