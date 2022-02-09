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Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı

#Gaziantep#Cep Telefonu#Batarya

Gaziantep’te tamir edilecek olan cep telefonunun bataryası adeta bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı anbean kameralara yansıdı.

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Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Ekran tamiratının yapılacağı ve kapağının sökülebilmesi için ısıtıldığı cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonu o sırada başka bir telefonun tamiratını yapan Mehmet Ali Kar’ın üzerine geldi. Yanan cep telefonundan kurtulmaya çalışan Mehmet Ali Kar, ayağından hafif şekilde yaralanırken, olay anı ise kameralara anbean yansıdı. Patlama sonrası cep telefonu ise kullanılmaz hale geldi.

“CANIMI KURTARMAK İÇİN KAÇMAYA ÇALIŞTIM”

Patlayan telefondan kaçmaya çalıştığını söyleyen 20 yaşındaki cep telefonu tamircisi Mehmet Ali Kar, “Elimde bir cihaz vardı sorununu çözmeye çalışıyordum. Yan tarafımda da ekran sökmek için ısıtıcı cihazımın üzerinde telefon vardı. Cep telefonundaki batarya eskimiş olduğu için bir anda patladı. Bende kendi canımı kurtarmak için kaçmaya çalıştım. Sadece ayağımda biraz yanık oluştu ancak pek önemli bir yara değil. Telefon tamiri yapanlara seslenmek istiyorum, çok fazla eskimiş bataryaları değiştirmeleri gerekirse ısıtıcıda çok fazla kalmasın, dikkatli olsunlar” dedi.
Olaya tanık olan Hamit Atmaca ise vatandaşlara cep telefonlarının bataryalarının değişiminde daha kaliteli markalar tercih etmelerini önerdi.

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#Gaziantep#Cep Telefonu#Batarya

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