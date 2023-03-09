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Cep telefonundan kemana ne arasan var! Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak

Güncelleme Tarihi:

#Havalimanı#İstanbul#İstanbul Havalimanı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 09:38

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde unutulan veya sahipleri tarafından alınmayan 5 kamyon dolusu eşya ihaleyle satıldı. Unutulan eşyalar arasında bulunan yaklaşık bin cep telefonu olmak üzere 2 bin 400 elektronik cihaz Avcılar'da satılacak.

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Dış Hatlar Terminali'nde 2020 yılı içerisinde unutulan, sahiplerine ulaşılamayan binlerce valiz, sırt çantası, 2 bin 400 elektronik cihaz ve binlerce eşya ihale ile satışa çıkarıldı.

Cep telefonundan kemana ne arasan var Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak

İhaleyi kazanan Aziz Korkmaz, eşyaları, Avcılar'da 'Unutulan Eşyalar' satış mağazasında satacak. Korkmaz, 5 kamyon dolusu valiz ve eşyayı Avcılar'daki mağazasına götürdü.

Cep telefonundan kemana ne arasan var Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak

Korkmaz, müşterilerinin özellikle cep telefonu olmak üzere elektronik eşyaları sorduklarını söyledi. 1995'ten itibaren bu işi yaptığını belirten Aziz Korkmaz, büyük bölümü orijinal marka olan ürünleri cumartesi gününden itibaren piyasa değerinden daha düşük fiyata satacaklarını belirtti.

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Cep telefonundan kemana ne arasan var Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak

DAVULDAN, PERUĞA, GİTARDAN HAMAĞA

Dış hatlar terminalini kullanan yolcuların unuttukları bavul, valiz, çantaların içerisinde; davuldan kemana, bağlamadan gitara çeşitli müzik aletlerinin yanı sıra peruk, hamak gibi çok değişik ürün bulunuyor.

Cep telefonundan kemana ne arasan var Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak

Tekstil ürünlerinin de bavullardan tasnif edildikten sonra satışa çıkarılacağı belirtildi.

Cep telefonundan kemana ne arasan var Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak

Cep telefonundan kemana ne arasan var Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak

Cep telefonundan kemana ne arasan var Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak

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#Havalimanı#İstanbul#İstanbul Havalimanı

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