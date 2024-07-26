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Cep telefonundan gelen sinyal vahşeti ortaya çıkardı... Birlikte çalıştığı arkadaşı katletmiş: Öfkeyle döverek öldürdüm

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#Cinayet#Adana#Kars
Cep telefonundan gelen sinyal vahşeti ortaya çıkardı... Birlikte çalıştığı arkadaşı katletmiş: Öfkeyle döverek öldürdüm
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 11:10

Adana'da, deniz kıyısında çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş halde cesedi bulunan Murat Arlı'yı (61), 4 ay sonra cep telefonundan gelen sinyalin takibiyle, arkadaşı Atilla Cücü'nün (65) öldürdüğü ortaya çıktı. Arlı'yı bir anlık öfkeyle döverek öldürdüğünü itiraf eden Cücü, tutuklandı.

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Kent otogarında değnekçilik yapan Murat Arlı’dan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Arlı'yı arama çalışması başlatılırken, 10 Mart'ta Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde erkek cesedi bulundu.

Cep telefonundan gelen sinyal vahşeti ortaya çıkardı... Birlikte çalıştığı arkadaşı katletmiş: Öfkeyle döverek öldürdüm

KAYIP TELEFON 4 AY SONRA KARS'TAN SİNYAL VERDİ

Cesedin, kayıp olarak aranan Arlı'ya ait olduğu saptandı. Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılması için özel ekip kurup çalışmalara başladı. Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. Takipte, telefonun, olayın üzerinden 4 ay geçtikten sonra Kars'tan sinyal verdiği tespit edildi.

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Cep telefonundan gelen sinyal vahşeti ortaya çıkardı... Birlikte çalıştığı arkadaşı katletmiş: Öfkeyle döverek öldürdüm

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan araştırmada cep telefonunun Arlı'nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi. Ekipler Cücü'nün oğluyla iletişime geçti. Şüpheli, cep telefonunu babasının kendisine kullanması için kargoyla gönderdiğini öne sürdü. Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip aralarında Cücü ve oğlunun da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atilla Cücü tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Cep telefonundan gelen sinyal vahşeti ortaya çıkardı... Birlikte çalıştığı arkadaşı katletmiş: Öfkeyle döverek öldürdüm

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#Cinayet#Adana#Kars

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