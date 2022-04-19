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Cep telefonu ÖTV oranları değişti! İşte, cep telefonlarında ÖTV oranı hakkında Resmi Gazete kararı

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Cep telefonu ÖTV oranları değişti İşte, cep telefonlarında ÖTV oranı hakkında Resmi Gazete kararı

Cep telefonu ÖTV oranları, 19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararı ile yeniden güncellendi. Belirli miktarın altındaki cep telefonları için yüzde 40 ve yüzde 50 olarak tahsil edilen ÖTV matrah oranı, yeni düzenleme ile yüzde 25'e düşürüldü.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu.

ÖTV matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlardan alınan yüzde 50'lik matrah oranı değişmedi. 

Cep telefonlarındaki vergi oranları değişmezken vergi matrah miktarları güncellendi. Düzenleme öncesi yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alırken, yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

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