Cep telefonu ÖTV oranları değişti! İşte, cep telefonlarında ÖTV oranı hakkında Resmi Gazete kararı

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu.

ÖTV matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlardan alınan yüzde 50'lik matrah oranı değişmedi.

Cep telefonlarındaki vergi oranları değişmezken vergi matrah miktarları güncellendi. Düzenleme öncesi yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alırken, yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.