Cep telefonu ‘mikroçip’le telsiz olacak

Haberin Devamı

Ülkemizde meydana gelen büyük depremlerin hemen ardından tanık olduğumuz çok önemli sorunlardan biri iletişim sistemlerindeki aksamalar oluyor. Cep telefonlarının altyapının depremden etkilenmesi ya da aşırı yüklenmeyle sistemin çökmesi gibi nedenlerle çalışmaz hale gelmesi, arama kurtarma çalışmalarını da olumsuz etkiliyor. Ege Üniversitesi Ege Telsiz Takımı öğrencileri de büyük depremler sonrasında telefon iletişiminde yaşanan sorunları çözmek için her telefonu telsize dönüştüren bir çip geliştirdi. ‘Mikro Telsiz’ adı verilen çip sayesinde cep telefonları yakındaki aynı özelliğe sahip diğer telefonlarla bağlantı kurabiliyor.

AFET ANINDA

İzmir depreminden sonra proje üzerinde çalışmaya başladıklarını söyleyen Takım Kaptanı Özge Çetin, ‘Mikro Telsiz’i şöyle anlattı: “Afet anında koordinasyondan yardım çalışmalarına kadar her şey kesintisiz iletişimle mümkün. Çalışmalarımıza ‘cep telefonlarının kullanılmaz hale geldiği ortamlarda iletişimi nasıl sürdürebiliriz’ sorusunu sorarak başladık ve çok ciddi bir saha araştırması yaptık. Sonra cep telefonunun şarj yerine takılabilir mikroçip tasarladık. Farklı modeller üzerine çalıştık. Amatör telsizciler tarafından kolayca kullanılabilecek bir ürün tasarladık.

Haberin Devamı

SESİNİZİ DUYURACAK

‘Mikro Telsiz’ bir ön yatırım ve altyapı gerektirmiyor. Var olan araçlarımızı mevcut sisteme dahil ediyoruz. Sivil telsiz kanaları 1, 2, 3, 4 gibi adlandırılır. 2 numaralı kanaldan ‘Yardıma ihtiyacım var’ derseniz o kanalda olan biri sizi duyar. Ya da sesinizi yardım ekiplerine duyurabilirsiniz. Biz ekip olarak donanımın yanı sıra bir de mobil uygulama hazırladık. Orada, örneğin aileniz için kendiniz bir kanal oluşturup herkesi oraya kaydedip ‘Acil bir durumda x kanalında buluşuyoruz’ diyebilirsiniz. Yazılım da sizi otomatik olarak oraya atar. Böylelikle kanal bulmak ya da rakamsal değerlerle uğraşmak zorunda kalmadan yakınlarınızla iletişim kurabilirsiniz.”

Haberin Devamı

TEKNOFEST’TEN ÖDÜL TÜBİTAK’TAN DESTEK

- Ege Telsiz Takımı’nın geliştirdiği bu proje, geçtiğimiz yıl Teknofest’te ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’ yarışmasında ‘En İyi Ticarileştirme Potansiyeli Prestij Ödülü’nü, Adana etabında da Türkiye 3’üncülüğü kazandı. Kaptan Özge Çetin, başarılarını da şöyle ifade etti: “Teknofest’ten aldığımız ödüllerle birlikte 7 ödül kazandık. TÜBİTAK’tan destek aldık. Patent başvurumuzu gerçekleştirdik. Olası İstanbul depremi konuşulurken insanları geliştirdiğimiz telsiz teknolojisiyle tanıştırmak istiyoruz. Böylece deprem anında ve hemen sonrasında işlevsiz hale gelen cep telefonlarını kullanılabilir tutmayı hedefliyoruz.”