Cep telefonu hırsızlığından yakalandı, kendini böyle savundu: Ben değilim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memur olmak isteyenler dikkat İşte yeni açılan kadrolarMemur olmak isteyenler dikkat! İşte yeni açılan kadrolar#Memur
Hülle transferi dendi, Süper Lige gitti Galatasaray göndermişken neden transfer edildiHülle transferi dendi, Süper Lig'e gitti! Galatasaray göndermişken neden transfer edildi?#Erencanyardımcı
Tarihi bir yıl yaşanmıştı İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...Tarihi bir yıl yaşanmıştı! İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...#Kripto Para Piyasası
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldüAvrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü#COVID-19
Acil servis doktoru tutuklandı Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüzAcil servis doktoru tutuklandı! Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüz#Uşak
Bakan Koca paylaştı İşte il il haftalık vaka sayıları...Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları...#Koronavirüs
Önce peçeteye sonra hastaya... Sahte aşı skandalı böyle ortaya çıktıÖnce peçeteye sonra hastaya... Sahte aşı skandalı böyle ortaya çıktı!#İtalya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutlukta... Yılın ilk yurt dışı ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta... Yılın ilk yurt dışı ziyareti#İstanbul
Yeni yılda tarife değişmişti Elektrik faturaları nasıl hesaplanıyorYeni yılda tarife değişmişti! Elektrik faturaları nasıl hesaplanıyor?#Elektrik Faturası
İstanbul için yeni kar uyarısı Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkatİstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkat#Meteoroloji
Tıp tarihine geçti Türkiyede ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşındaTıp tarihine geçti! Türkiye'de ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşında#Cihan Topal
Parası yetmedi, kredi çekti onu da kaptırdı Kolay para kazanayım derken hayatı kâbusa döndüParası yetmedi, kredi çekti onu da kaptırdı! Kolay para kazanayım derken hayatı kâbusa döndü#Kocaeli
Cep üssü Türkiye Devler geliyorCep üssü Türkiye! Devler geliyor#CES
Salgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandıSalgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandı!#Koronavirüs
Putin işaret fişeğini yaktı NATO ve ABD alarma geçtiPutin işaret fişeğini yaktı! NATO ve ABD alarma geçti!#RUSYA
HABERLERGündem Haberleri

Cep telefonu hırsızlığından yakalandı, kendini böyle savundu: Ben değilim

#Hırsızlık#Mahmut Özgün#Telefon
Cep telefonu hırsızlığından yakalandı, kendini böyle savundu: Ben değilim

Adana'da polis yolda yürüyen Mahmut Özgün’ün (73) cebindeki cep telefonunu çaldığı iddiasıyla Alpay S.'yi (35), gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, “Ben, olay günü evdeydim. Hiç dışarıya çıkmadım. Görüntüdeki kişi ben değilim, kim olduğunu da bilmiyorum” diyen Alpay S., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, 9 Ocak saat 13.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mahmut Özgün’ün arkasından yaklaşan bir kişi, omuz atıp, yankesicilik yöntemiyle cebindeki telefonu çaldı. Şüpheli  olay yerinden uzaklaşırken, Özgün bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark etti. Özgün’ün şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı ve 60’a yakın da suç kaydı bulunan Alpay S. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Alpay S., polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen Alpay S. ifadesinde, “Ben, olay günü evdeydim. Hiç dışarıya çıkmadım. Görüntüdeki kişi ben değilim, kim olduğunu da bilmiyorum” dedi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Alpay S. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Cep telefonu hırsızlığından yakalandı, kendini böyle savundu: Ben değilim

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsızlık#Mahmut Özgün#Telefon

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki